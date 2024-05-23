Газета New York Times сообщает о том, что госдеп США предлагает администрации президента Джо Байдена рассмотреть возможность разрешить Украине осуществлять атаки на территорию России с применением американского вооружения.
По информации издания, в администрации сейчас проходят активные обсуждения по вопросу ослабления запрета на использование американского вооружения направлении России, чтобы дать украинцам возможность выполнять атаки "по ту сторону" границы.
Отмечается, что идею поддержал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
По данным газеты, данную инициативу пока официально не представили перед президентом Байденом, также неизвестно, насколько широкая поддержка среди окружения президента имеется. По мнению должностных лиц, мнение Блинкена относительно использования американского вооружения изменилось из-за успехов российских сил в Украине.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
Посол РФ в Японии вручил верительные грамоты императору
Посланник Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв передал аккредитивы императору Японии Нарухито, пересказали информацию представители РИА Новости, работающие в посольстве Японии.
У берегов Индонезии задержано судно под флагом РФ
У Берегов Индонезии было задержано рыболовецкое судно. Оно шло под российским флагом.
В РФ стартовал основной период сдачи ЕГЭ-2024
С 23 мая в нашей стране начался основной период сдачи единых госэкзаменов сезона этого года. Первые испытания для выпускников: по химии, литературе и географии, сообщают в министерстве просвещения РФ.
Мошенники покупают использованные SIM-карты и через них воруют персональные данные пользователей
Мошенники получают персональные данные людей в "Госуслугах" и банковских приложениях через использованные SIM-карты. Об этом сообщает "Известия".