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США позволят Украине наносить удары по территории РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:27

США позволят Украине наносить удары по территории РФ

Газета New York Times сообщает о том, что госдеп США предлагает администрации президента Джо Байдена рассмотреть возможность разрешить Украине осуществлять атаки на территорию России с применением американского вооружения.

По информации издания, в администрации сейчас проходят активные обсуждения по вопросу ослабления запрета на использование американского вооружения направлении России, чтобы дать украинцам возможность выполнять атаки "по ту сторону" границы.
Отмечается, что идею поддержал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По данным газеты, данную инициативу пока официально не представили перед президентом Байденом, также неизвестно, насколько широкая поддержка среди окружения президента имеется. По мнению должностных лиц, мнение Блинкена относительно использования американского вооружения изменилось из-за успехов российских сил в Украине.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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