Соединенные Штаты применяют аналогичные методы в отношении тайваньской проблемы, поддерживая там отколовшиеся настроения, которые ранее активно использовали в отношении Украины, высказался начальник первого отдела по вопросам Азии в МИД России — Иван Желоховцев.
По словам Желоховцева, Вашингтон ведет политику двойного сдерживания по отношению к России и Китаю. Россия и Китай, согласно ему, хорошо осознают риски распространения влияния НАТО в регионе.
Эти высказывания были сделаны Желоховцевым в рамках конференции, организованной Фондом публичной дипломатии имени Горчакова под названием "Азиатский диалог".
"В результате активных действий со стороны американцев вопрос Тайваня в последнее время стал особым раздражителем в отношениях между США и КНР. Вашингтон и его союзники нарушают принцип единства Китая, укрепляя военно-политические связи с островом, поставляя ему вооружения и поощряя отделение. Очевидно, что события на Тайване имеют параллели с тем, что происходило на Украине по действиям западных стран", — подчеркнул российский дипломат. Он подчеркнул, что позиция России по Тайваню остается прежней — Москва придерживается принципа единого Китая.
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