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США осознают последствия ударов по Крыму
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США осознают последствия ударов по Крыму

Соединенные Штаты Америки одобрили Киеву выполнение хладнокровных массовых убийств мирных жителей, осознавая возможные последствия атак на Крым.

Такие заявления были сделаны посолом Российской Федерации в Вашингтоне — Анатолием Антоновым.

По словам дипломата, американская администрация продолжает давать согласие на жестокие массовые убийства, несмотря на понимание того, что в результате атак со стороны украинцев на Крым могут стать жертвами в основном невинные граждане и посетители полуострова, подобно тому, как это произошло во время последнего теракта в Севастополе.

Умышленный террористический ракетный удар по городу Севастополь был осуществлен 23 июня в 12.15 московского времени пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS из США, которые были оснащены кассетными боевыми блоками.

Во время отражения ракетной атаки силами российской ПВО было перехвачено четыре ракеты. Взрыв осколочного боевого блока пятой ракеты привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

По последним данным, 153 человека получили ранения и различные травмы, из которых 79 были госпитализированы, включая 27 детей. В результате инцидента погибли четверо человек, из них двое были детьми.

Фото: www. flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)

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