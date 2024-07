Соединенные Штаты Америки одобрили Киеву выполнение хладнокровных массовых убийств мирных жителей, осознавая возможные последствия атак на Крым.



Такие заявления были сделаны посолом Российской Федерации в Вашингтоне — Анатолием Антоновым.



По словам дипломата, американская администрация продолжает давать согласие на жестокие массовые убийства, несмотря на понимание того, что в результате атак со стороны украинцев на Крым могут стать жертвами в основном невинные граждане и посетители полуострова, подобно тому, как это произошло во время последнего теракта в Севастополе.



Умышленный террористический ракетный удар по городу Севастополь был осуществлен 23 июня в 12.15 московского времени пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS из США, которые были оснащены кассетными боевыми блоками.



Во время отражения ракетной атаки силами российской ПВО было перехвачено четыре ракеты. Взрыв осколочного боевого блока пятой ракеты привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.



По последним данным, 153 человека получили ранения и различные травмы, из которых 79 были госпитализированы, включая 27 детей. В результате инцидента погибли четверо человек, из них двое были детьми.

