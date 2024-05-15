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Блинкен: Украина сама решит, начинать ей переговоры или нет
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:40

Блинкен: Украина сама решит, начинать ей переговоры или нет

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна решать начинать ей переговоры или нет.

Энтони Блинкен заявил, что киевский режим сам должен принять решение о начале переговоров с Россией. Он так же заверил, что США поддержат решение Украины "в любом случае".

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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