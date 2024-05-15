Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна решать начинать ей переговоры или нет.
Энтони Блинкен заявил, что киевский режим сам должен принять решение о начале переговоров с Россией. Он так же заверил, что США поддержат решение Украины "в любом случае".
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
Поведение Энтони Блинкена смутило экс-подполковника армии США
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