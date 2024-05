Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна решать начинать ей переговоры или нет.

Энтони Блинкен заявил, что киевский режим сам должен принять решение о начале переговоров с Россией. Он так же заверил, что США поддержат решение Украины "в любом случае".

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)