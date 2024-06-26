Требования Соединенных Штатов к основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу о стирании определенной информации называют эксперты РИА Новости попыткой Вашингтона сохранить имидж.



Ранее издание The Guardian рассказало, что условием, при котором Ассанж мог быть освобожден, было его указание Wikileaks на удаление определенных данных.



В Telegram-каналах появилась информация о том, что на портале Wikileaks был удален архив электронной почты Национального комитета демократической партии.



Преподаватель кафедры американистики СПбГУ Григорий Ярыгин отметил, что удаление материалов из сети, как только они в ней появились, невозможно, и такое понимание существует в США.



"Таким образом, данное действие направлено на сохранение лица и создание нужного образа. Освобождение Ассанжа способствует укреплению имиджа Байдена. Однако это также показывает, что Вашингтон долгие годы занимался преследованиями и раздувал опасность его деятельности", — считает Ярыгин.



Он добавил, что если сейчас освобождают Ассанжа, то угроза, которую он представлял для американской безопасности, была, по меньшей мере, преувеличена.



"Следовательно, можно заключить, что политическая угроза была более значима, чем угроза национальной безопасности, и поэтому условия сделки разнообразны", — суммировал специалист.



Другой эксперт, ведущий исследователь Центра проблем безопасности РАН Константин Блохин, отметил, что при освобождении Ассанжа был выбран сбалансированный подход.



"Не наши и не ваши. Мы освободим, но он должен удалить архивы. Однако сам факт освобождения уже является шагом демократов к поддержанию своего лица, иначе он бы стал священной жертвой", — заключил Блохин.



Накануне Ассанж был выпущен под залог из британской тюрьмы после достижения соглашения с американскими властями о частичном признании вины в обмен на ослабление наказания до пяти лет, проведенных им в заключении.

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