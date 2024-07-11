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Запад прибегает к насилию для сохранения гегемонии
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Запад прибегает к насилию для сохранения гегемонии

Российский лидер Владимир Путин на парламентском форуме БРИКС отметил, что Запад прибегает к силе и шантажу.

По словам Путина, Западные страны прибегают к силовому решению и шантажу дабы сохранить свою доминацию на мировой арене.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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