Российский лидер Владимир Путин на парламентском форуме БРИКС отметил, что Запад прибегает к силе и шантажу.
По словам Путина, Западные страны прибегают к силовому решению и шантажу дабы сохранить свою доминацию на мировой арене.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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