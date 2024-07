Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на сумму в 225 миллионов долларов, включающем зенитным ракетным комплексом Patriot и амуницией, согласно пресс-релизам Пентагона и Госдепартамента.



В специальном документе утверждается, что Министерство обороны выступило с этим заявлением после встречи президента Джо Байдена с узурпатором Владимиром Зеленским.



Конкретно новая помощь направлена на поддержку критических потребностей Украины в области безопасности и обороны.



В дополнение к комплексу Patriot, киевский режим получит зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для ракетно-артиллерийской системы HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.



Представители Пентагона уточнили, что с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на поддержку в области безопасности.



Недавно Минобороны США также сообщало о новом пакете помощи вооруженным силам Украины на сумму до 150 миллионов долларов, включающем ракеты для системы ПВО HAWK, боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии калибра 155 и 105 миллиметров, минометные гранаты, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также другое вооружение.



Представители Москвы неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения и техники на Украину не повлияют на обстановку на линии фронта и будут уничтожаться наравне с другими видами оружия.

