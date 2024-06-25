Удар Вооруженных Сил Украины по Севастополю способен кардинально изменить ситуацию на Украине, написал вышедший на пенсию офицер американской армии Дэниел Дэвис в соцсетях.
По мнению эксперта, главное известие о лидере России заключается в его осторожности, прозорливости и терпении.
В то же время он предостерег, что даже у Владимира Путина есть предел терпения, и этот момент может стать точкой невозврата.
Отмечается, что для стран Запада высокие риски, связанные с возможными ударами по территории России, не оправдываются ожидаемой пользой. По мнению Дэвиса, такие действия не приведут к улучшению ситуации на передовой в пользу Украины.
Дэвис подчеркнул, что в США скоро поймут, что ошибались во всех расчетах.
По данной информации, 23 июня Вооруженные Силы Украины осуществили преднамеренную военную операцию по Севастополю с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми блоками.
В ходе противоракетной обороны четыре ракеты были перехвачены российскими противовоздушными системами.
Взрыв кассетного боевого блока пятой ракеты в воздухе привел к гибели многих мирных жителей Севастополя.
По официальным данным, погибли четыре человека, включая двух детей. Более 151 человек получили ранения различной степени тяжести, из которых 82 были госпитализированы, включая 27 детей.
В Министерстве обороны России утверждают, что Вашингтон, наравне с украинскими властями, несет ответственность за проведенный удар, поскольку американские специалисты размещают миссии боевых ракет ATACMS на основе данных спутниковой разведки США.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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