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США опасаются возмездия за удар по Севастополю
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:58

США опасаются возмездия за удар по Севастополю

Удар Вооруженных Сил Украины по Севастополю способен кардинально изменить ситуацию на Украине, написал вышедший на пенсию офицер американской армии Дэниел Дэвис в соцсетях.

По мнению эксперта, главное известие о лидере России заключается в его осторожности, прозорливости и терпении.

В то же время он предостерег, что даже у Владимира Путина есть предел терпения, и этот момент может стать точкой невозврата.

Отмечается, что для стран Запада высокие риски, связанные с возможными ударами по территории России, не оправдываются ожидаемой пользой. По мнению Дэвиса, такие действия не приведут к улучшению ситуации на передовой в пользу Украины.

Дэвис подчеркнул, что в США скоро поймут, что ошибались во всех расчетах.

По данной информации, 23 июня Вооруженные Силы Украины осуществили преднамеренную военную операцию по Севастополю с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми блоками.

В ходе противоракетной обороны четыре ракеты были перехвачены российскими противовоздушными системами.

Взрыв кассетного боевого блока пятой ракеты в воздухе привел к гибели многих мирных жителей Севастополя.

По официальным данным, погибли четыре человека, включая двух детей. Более 151 человек получили ранения различной степени тяжести, из которых 82 были госпитализированы, включая 27 детей.

В Министерстве обороны России утверждают, что Вашингтон, наравне с украинскими властями, несет ответственность за проведенный удар, поскольку американские специалисты размещают миссии боевых ракет ATACMS на основе данных спутниковой разведки США.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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