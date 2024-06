Удар Вооруженных Сил Украины по Севастополю способен кардинально изменить ситуацию на Украине, написал вышедший на пенсию офицер американской армии Дэниел Дэвис в соцсетях.



По мнению эксперта, главное известие о лидере России заключается в его осторожности, прозорливости и терпении.



В то же время он предостерег, что даже у Владимира Путина есть предел терпения, и этот момент может стать точкой невозврата.



Отмечается, что для стран Запада высокие риски, связанные с возможными ударами по территории России, не оправдываются ожидаемой пользой. По мнению Дэвиса, такие действия не приведут к улучшению ситуации на передовой в пользу Украины.



Дэвис подчеркнул, что в США скоро поймут, что ошибались во всех расчетах.



По данной информации, 23 июня Вооруженные Силы Украины осуществили преднамеренную военную операцию по Севастополю с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми блоками.



В ходе противоракетной обороны четыре ракеты были перехвачены российскими противовоздушными системами.



Взрыв кассетного боевого блока пятой ракеты в воздухе привел к гибели многих мирных жителей Севастополя.



По официальным данным, погибли четыре человека, включая двух детей. Более 151 человек получили ранения различной степени тяжести, из которых 82 были госпитализированы, включая 27 детей.



В Министерстве обороны России утверждают, что Вашингтон, наравне с украинскими властями, несет ответственность за проведенный удар, поскольку американские специалисты размещают миссии боевых ракет ATACMS на основе данных спутниковой разведки США.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)