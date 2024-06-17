Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что оппоненты американской стратегии, стремящиеся к самостоятельной политике, подвергаются все более сильному внешнему давлению.
Публикация главы государства России Владимира Путина в газете "Нодон синмун".
Путин подчеркивает, что государства, не разделяющие такой подход и придерживающиеся независимой политики, сталкиваются с возрастающим внешним давлением.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Путин подчеркнул тягу США к превосходству
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что руководство Соединенных Штатов Америки интерпретирует законное желание других стран к самостоятельности и независимости как потенциальную опасность для своего превосходства на мировой арене.
Путин назвал целью Запада затягивание конфликта на Украине
Соединенные Штаты и их партнеры явно заявляют, что их цель — добиться продления конфликта Украине, подметил лидер Российской Федерации, президент Владимир Путин, в материале для издания "Нодон синмун".
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.