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Путин заявил о жесточайшем давлении со стороны США
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:08

Путин заявил о жесточайшем давлении со стороны США

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что оппоненты американской стратегии, стремящиеся к самостоятельной политике, подвергаются все более сильному внешнему давлению.

Публикация главы государства России Владимира Путина в газете "Нодон синмун".

Путин подчеркивает, что государства, не разделяющие такой подход и придерживающиеся независимой политики, сталкиваются с возрастающим внешним давлением.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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