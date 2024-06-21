Необходимо внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами Америки и Вьетнамом после посещения президентом Владимиром Путиным Ханоя, сообщил прежний главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в беседе с каналом MSNBC.

Он отметил, что необходимо также уделять внимание данному направлению.



Ставридис признался, что сцены встречи Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама вызывают у него беспокойство. Он также подчеркнул, что наличие иностранных союзников играет значительную роль.



Путин прибыл во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он ведет переговоры в Ханое со всей четверкой лидеров Вьетнама.



Для Путина поездка во Вьетнам уже пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)