Джейк Салливан заявляет, что американские военные, военные консультанты или инструкторы не будут направлены в Украину.



В ходе брифинга на борту американского президентского самолета в пути во Францию он подчеркнул, что отказываются от идеи обучения украинцев на территории Украины вооруженным силами, военными советниками или инструкторами.

Кроме того, он отметил, что американское вооружение, поступающее на Украину, изменяет сложившуюся неблагоприятную ситуацию для Киева. Согласно его высказыванию, Украина оказалась в трудном положении из-за задержки поставок помощи со стороны Соединенных Штатов.



Помощник президента США сообщил, что украинцы начали выбираться из этого затруднительного положения, и в администрации Соединенных Штатов надеются, что впоследствии Вооруженные силы Украины смогут не только обороняться, но и перейти к контратаке.

Фото: www. flickr.com/The U. S. Army(it is in the public domain)