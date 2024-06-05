Джейк Салливан заявляет, что американские военные, военные консультанты или инструкторы не будут направлены в Украину.
В ходе брифинга на борту американского президентского самолета в пути во Францию он подчеркнул, что отказываются от идеи обучения украинцев на территории Украины вооруженным силами, военными советниками или инструкторами.
Кроме того, он отметил, что американское вооружение, поступающее на Украину, изменяет сложившуюся неблагоприятную ситуацию для Киева. Согласно его высказыванию, Украина оказалась в трудном положении из-за задержки поставок помощи со стороны Соединенных Штатов.
Помощник президента США сообщил, что украинцы начали выбираться из этого затруднительного положения, и в администрации Соединенных Штатов надеются, что впоследствии Вооруженные силы Украины смогут не только обороняться, но и перейти к контратаке.
Фото: www. flickr.com/The U. S. Army(it is in the public domain)
РБК: РФ ограничили доступ к продовольственной программе ООН
Компании из России ограничили возможность участвовать в торгах на поставку продуктов питания для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, информирует РБК, ссылаясь на одного из партнеров организации, работавшего на рынке.
Арьев: У Украины могут быть проблемы из-за Зеленского
Между КНР и Китаем могут возникнуть трудности из-за грубости Владимира Зеленского, отметил депутат Верховной рады, представляющий "Европейскую солидарность" — Владимир Арьев, в беседе с бывшим парламентарием Бориславом Березой.
Юрист Соловьев: для подделки паспорта мошенникам хватает информации из Госуслуг
Фальшивый документ практически полностью воспроизводит оригинал.
МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ
В ответ на частые проблемы с написанием букв "Е" и "Ё" в загранпаспортах, в МИД РФ порекомендовали туристам убедиться, что ФИО в паспортах соответствует написанию во внутренних документах.