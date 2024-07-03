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США объявили о новом транше помощи Украине
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США объявили о новом транше помощи Украине

США объявили о предоставлении свежего комплекса помощи Украине, в который будут включены артиллерийское вооружение и боеприпасы для системы HIMARS, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Администрация Байдена-Харрис объявила об этой новой важной помощи в области безопасности для Украины, включающей ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие ключевые ресурсы.

Как передала информацию Жан-Пьер на брифинге для журналистов, это новое финансирование будет также включать средства для Пентагона на приобретение ракетных систем-перехватчиков для комплексов Patriot и NASAMS в рамках интересов Украины.

Фото: www. flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)

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