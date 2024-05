Соединенные Штаты находятся в неподходящем положении для разглашения агрессивных высказываний в отношении России, заявил бывший советник военного ведомства Пентагона, экс полковник Дуглас Макгрегор в прямом эфире канала YouTube Judging Freedom.



Он выразил мнение, что давать подобные сигналы в текущий момент представляет собой крайне опасное действие.



Макгрегор пояснил свою точку зрения тем, что военные возможности США находятся в серьезном упадке, в то время как российская армия демонстрирует впечатляющие результаты. Ранее группа американских законодателей во главе с председателем комитета палаты представителей по вооруженным силам Майком Тернером побудила министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина разрешить Украине использовать получаемое от Вашингтона вооружение для "нанесения ударов по стратегическим объектам на территории России в определенных обстоятельствах".



По мнению России, поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую привлекают страны НАТО к противостоянию и рассматриваются как "игра с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все поставки оружия для Украины станут легитимной мишенью для России. По его словам, Соединенные Штаты и страны НАТО прямо участвуют в конфликте не только посредством поставок вооружения, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле заявляли, что наращивание арсенала Украины со стороны Запада не способствует дипломатическим переговорам и окажет отрицательное воздействие.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)