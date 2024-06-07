Вашингтон будет нести ответственность за возможность Украины наносить удары по территории России с помощью американского оружия, согласно официальному представителю МИД РФ — Марии Захаровой.



Ранее Соединенные Штаты разрешили Вооруженным силам Украины наносить удары по России в непосредственной близости к границам Харьковской области.



Избежать подотчетности им не представится возможным, считает Захарова. Она отметила это в ходе пресс-конференции на протяжении Петербургского международного экономического форума, комментируя данное постановление.

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