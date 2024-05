Госсекретарь США заявил, что Америка по-прежнему не дает Украине наносить удары вне своей территории.

Энтони Блинкен выступил с заявлением, что США по-прежнему придерживаются позиции, не дающей Украине разрешения наносить удары за пределами своей территории поставляемым оружием.

В ходе пресс-конференции он добавил, что Америка не поощрает и не дает возможности для ударов за пределами территории Украины. При этом, по его словам, Украина должна сама принимать решение о том, как проводить свои операции.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)