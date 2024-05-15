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Блинкен: США не дает Украине наносить удары за пределами страны
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:57

Блинкен: США не дает Украине наносить удары за пределами страны

Госсекретарь США заявил, что Америка по-прежнему не дает Украине наносить удары вне своей территории.

Энтони Блинкен выступил с заявлением, что США по-прежнему придерживаются позиции, не дающей Украине разрешения наносить удары за пределами своей территории поставляемым оружием.

В ходе пресс-конференции он добавил, что Америка не поощрает и не дает возможности для ударов за пределами территории Украины. При этом, по его словам, Украина должна сама принимать решение о том, как проводить свои операции.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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