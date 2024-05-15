Госсекретарь США заявил, что Америка по-прежнему не дает Украине наносить удары вне своей территории.
Энтони Блинкен выступил с заявлением, что США по-прежнему придерживаются позиции, не дающей Украине разрешения наносить удары за пределами своей территории поставляемым оружием.
В ходе пресс-конференции он добавил, что Америка не поощрает и не дает возможности для ударов за пределами территории Украины. При этом, по его словам, Украина должна сама принимать решение о том, как проводить свои операции.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
Вучевич: сохранение стабильности региона стратегическим приоритетом
Премьер Сербии Милош Вучевич подчеркнул в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, что поддержание устойчивости региона является ключевой стратегической задачей Сербии.
Поведение Энтони Блинкена смутило экс-подполковника армии США
Экс-подполковник армии США раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за его поведение в Киеве.
Собчак отреагировала на уход Даудова с поста: ***, лишь бы не Москва
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак крайне резко отреагировала на отставку Магомеда Даудова, занимавшего пост председателя парламента Чеченской Республики.
Певица Бузова назвала экс-бойфренда Майорова "лучшим"
Замужем Ольга Бузова была один раз — за Дмитрием Тарасовым. Последний ей изменил, что и стало причиной их развода.