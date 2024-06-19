Отношения между Россией и Ливией развиваются, учитывая все международные обязательства и соответствуя резолюциям Совета Безопасности ООН.



Согласно заместительному представителю России при ООН Анне Евстигнеевой, обвинения США в обратном не повлияют на взаимодействие стран.



Во время заседания Совета Безопасности ООН по Ливии Евстигнеева подчеркнула, что тесное и дружественное сотрудничество между Россией и Ливией осуществляется с учетом всех международных обязательств и соответствует положениям соответствующих резолюций.



Она заявила, что никакие попытки использовать внутриливийские противоречия для нарушения отношений между Россией и ее партнерами не удастся.



Евстигнеева также выразила обеспокоенность данными о планах межрегиональных актеров по созданию, обучению и снабжению ливийских пограничных отрядов через частные военные компании, которые могли бы объединить воинов из западной и восточной частей Ливии.



Она добавила, что за всем этим скрываются, скорее, национальные интересы, чем забота о восстановлении ливийской армии и повышении ее профессионализма.

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