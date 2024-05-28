Соединенные Штаты Америки выразили интерес к соглашениям с Россией в области стратегического вооружения, однако президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на данный момент большого энтузиазма со стороны американцев не просматривается.



Складывается впечатление, что США стремились к договоренностям в сфере стратегических вооружений. Но почему-то у Америки не наблюдается особого желания этого делать. Разговоры на эту тему ведутся, но желания с американской стороны, кажется, не так много. Россия следит за дальнейшим развитием событий".

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿