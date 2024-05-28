Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
Путин: США не желают договариваться по стратегическим вооружениям
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:49

Путин: США не желают договариваться по стратегическим вооружениям

Соединенные Штаты Америки выразили интерес к соглашениям с Россией в области стратегического вооружения, однако президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на данный момент большого энтузиазма со стороны американцев не просматривается.

Складывается впечатление, что США стремились к договоренностям в сфере стратегических вооружений. Но почему-то у Америки не наблюдается особого желания этого делать. Разговоры на эту тему ведутся, но желания с американской стороны, кажется, не так много. Россия следит за дальнейшим развитием событий".

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

Мир

Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину

Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину

Количество государств Евросоюза, которые подтверждают государство Палестина, возросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в состав ЕС Норвегия присоединились к числу европейских стран, признающих Палестинское государство.

Читать полностью
Молдавия накапливает силы возле Приднестровья

Молдавия накапливает силы возле Приднестровья

Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у поселка Бульбоака, утверждает сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанного Приднестровского Молдавского республики Олег Беляков.

Читать полностью

Общество

Зюзин: виртуальная

Зюзин: виртуальная "Тройка" будет и дальше нарастать в структуре других билетных решений

Недавно появилась информация о том, что в метро будет действовать новая пропускная система в виде виртуальной карты "Тройка". Виртуальная "Тройка" будет частью новой платежной системы посредством прикладывания телефона к валидатору и турникету, а также сканирования QR-кода. Данную меру прокомментировал директор центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин.

Читать полностью
В России выяснили, что гнев и грусть влияют на склонность к благотворительности

В России выяснили, что гнев и грусть влияют на склонность к благотворительности

Российские психологи, проводя эксперименты с 44 добровольцами, выяснили, что негативные эмоции, вроде гнева и грусти, оказывают более сильное воздействие на склонность людей к благотворительности, чем положительные или нейтральные эмоции.

Читать полностью

Новости