Соединенные Штаты Америки выразили интерес к соглашениям с Россией в области стратегического вооружения, однако президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на данный момент большого энтузиазма со стороны американцев не просматривается.
Складывается впечатление, что США стремились к договоренностям в сфере стратегических вооружений. Но почему-то у Америки не наблюдается особого желания этого делать. Разговоры на эту тему ведутся, но желания с американской стороны, кажется, не так много. Россия следит за дальнейшим развитием событий".
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Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину
Количество государств Евросоюза, которые подтверждают государство Палестина, возросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в состав ЕС Норвегия присоединились к числу европейских стран, признающих Палестинское государство.
Молдавия накапливает силы возле Приднестровья
Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у поселка Бульбоака, утверждает сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанного Приднестровского Молдавского республики Олег Беляков.
Зюзин: виртуальная "Тройка" будет и дальше нарастать в структуре других билетных решений
Недавно появилась информация о том, что в метро будет действовать новая пропускная система в виде виртуальной карты "Тройка". Виртуальная "Тройка" будет частью новой платежной системы посредством прикладывания телефона к валидатору и турникету, а также сканирования QR-кода. Данную меру прокомментировал директор центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин.
В России выяснили, что гнев и грусть влияют на склонность к благотворительности
Российские психологи, проводя эксперименты с 44 добровольцами, выяснили, что негативные эмоции, вроде гнева и грусти, оказывают более сильное воздействие на склонность людей к благотворительности, чем положительные или нейтральные эмоции.