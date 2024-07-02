Соединенные Штаты Америки занимаются "подозрительными действиями" в отношении электромобилей из Китая, пытаясь под видом защиты национальной безопасности решать проблемы в сфере торговли и экономики.



Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью агентству ТАСС.



Он отметил, что расширение производства электромобилей и другой продукции на альтернативных источниках энергии, а также экономическая "зеленая" трансформация представляют собой инициативу, поддержанную международным сообществом.



"Некоторые страны не только игнорируют достижения Китая, завоеванные в честной конкурентной борьбе, но также обвиняют и нападают на него необоснованно. Короче говоря, это подозрительные действия со стороны тех, кто прикрывается знаменем экологического развития, но одновременно применяет протекционистские методы. Это явный пример двойных стандартов и противоречий, это попытка политизации, идеологизации и защиты национальных интересов за счет решения проблем в сфере торговли и экономики. Фактически, за последние годы США значительно увеличили ввозные пошлины не только на товары из Китая, но и на продукцию из многих стран Азии, Южной Америки и Европы", — подчеркнул дипломат, высказываясь относительно введения повышенных таможенных пошлин на электромобили из Китая.



По его мнению, такие действия приведут к замедлению процесса глобальной "зеленой" трансформации и подорвет уверенность в международном сотрудничестве по борьбе с изменениями климата.



"Китай надеется, что указанные страны будут объективно, рационально и всесторонне рассматривать требования мирового рынка новых источников энергии, а также учитывать важную роль китайской продукции в области глобальной "зеленой" трансформации, отказавшись от двойных стандартов", — продолжил Чжан Ханьхуэй. — По словам дипломата, Китай готов укреплять контакты и взаимодействие, развивать секторальное сотрудничество на основе принципов рынка для содействия глобальному переходу к "зеленым" технологиям.



В то же время Пекин не намерен промолчать перед злоупотреблением протекционистскими мерами и нарастающими торговыми трениями, принимая все необходимые меры для защиты своих законных интересов.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿