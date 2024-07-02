Соединенные Штаты Америки занимаются "подозрительными действиями" в отношении электромобилей из Китая, пытаясь под видом защиты национальной безопасности решать проблемы в сфере торговли и экономики.
Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью агентству ТАСС.
Он отметил, что расширение производства электромобилей и другой продукции на альтернативных источниках энергии, а также экономическая "зеленая" трансформация представляют собой инициативу, поддержанную международным сообществом.
"Некоторые страны не только игнорируют достижения Китая, завоеванные в честной конкурентной борьбе, но также обвиняют и нападают на него необоснованно. Короче говоря, это подозрительные действия со стороны тех, кто прикрывается знаменем экологического развития, но одновременно применяет протекционистские методы. Это явный пример двойных стандартов и противоречий, это попытка политизации, идеологизации и защиты национальных интересов за счет решения проблем в сфере торговли и экономики. Фактически, за последние годы США значительно увеличили ввозные пошлины не только на товары из Китая, но и на продукцию из многих стран Азии, Южной Америки и Европы", — подчеркнул дипломат, высказываясь относительно введения повышенных таможенных пошлин на электромобили из Китая.
По его мнению, такие действия приведут к замедлению процесса глобальной "зеленой" трансформации и подорвет уверенность в международном сотрудничестве по борьбе с изменениями климата.
"Китай надеется, что указанные страны будут объективно, рационально и всесторонне рассматривать требования мирового рынка новых источников энергии, а также учитывать важную роль китайской продукции в области глобальной "зеленой" трансформации, отказавшись от двойных стандартов", — продолжил Чжан Ханьхуэй. — По словам дипломата, Китай готов укреплять контакты и взаимодействие, развивать секторальное сотрудничество на основе принципов рынка для содействия глобальному переходу к "зеленым" технологиям.
В то же время Пекин не намерен промолчать перед злоупотреблением протекционистскими мерами и нарастающими торговыми трениями, принимая все необходимые меры для защиты своих законных интересов.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Forbes: украинцы не могут позволить себе потерю уничтоженных Россией Су-27
После удара ВС РФ по Миргороду в США выразили беспокойство из-за уязвимости истребителей ВСУ для российских дронов и ракет.
Bloomberg: российские подлодки за 2 года произвели несколько операций у Британии
Российские подводные лодки были несколько раз обнаружены у берегов Великобритании за последние два года. О произошедшем информирует американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Институт экономики описал трудовые стратегии русскоязычных релоканток
Русскоговорящие эмигрантки плохо владеют языком принимающей страны и испытывают различные трудности на рынке труда.
Онколог Каприн: с 1 сентября врачи смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции
Врачи с начала осени 2024 года смогут решать, какое лечение требуется пациенту со злокачественными опухолями, выходя за рамки установленной инструкции, при условии, что необходимые действия уже были проделаны, но безуспешно. Об этом информировал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.