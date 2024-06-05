Американское вооружение доставляется на Украину и меняет обстановку, которая сложилась неблагоприятно для Киева, утверждает советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Согласно высказыванию Салливана на пресс-конференции в ходе полета во Францию, "Мы наблюдаем за тем, как вооружение поступает на поле боя в последние дни и недели, эта динамика имеет важное значение и вносит изменения в обстановку".
По мнению Салливана, "Украина находится в трудном положении из-за задержки в оказании помощи со стороны США".
Как подчеркнул помощник президента США, "они постепенно выбираются из этой трудной ситуации", и в Вашингтоне надеются, что эта тенденция будет сохраняться настолько долго, что Вооруженные Силы Украины смогут не только обороняться, но и переходить к наступлению.
Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)
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