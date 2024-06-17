Республиканцы в палате представителей США столкнулись с серьезной проблемой: они лишились своего излюбленного места для курения сигар, которое традиционно располагалось в кабинете главы комитета по регламенту.
Инцидент произошел из-за перестановок в руководстве комитетов палаты. Том Коул, бывший глава комитета по регламенту, был назначен главой комитета по ассигнованиям, а его преемник, врач по образованию, не поддержал традицию курения в кабинете.
Это вызвало недовольство среди республиканцев, которые привыкли собираться в этом кабинете для неформальных бесед за сигарами, обсуждая дела и налаживая связи.
Вместо этого, республиканцы оказались вынуждены искать новые места для курения. В прошлом, конгрессмены могли курить в фойе спикера, но эта традиция была отменена в 2007 году Нэнси Пелоси.
Неформальные встречи за сигарами, по словам республиканцев, способствовали налаживанию отношений и поиску компромиссов, особенно в условиях глубокого раскола в рядах партии.
В итоге, республиканцы обратились к председателю палаты представителей Майку Джонсону с просьбой предоставить им балкон зала заседаний для курения. В качестве альтернативы они предложили использовать кабинет самого спикера.
В конце марта республиканка Марджори Тейлор Грин инициировала попытку смещения Майка Джонсона с поста спикера палаты представителей. Однако эта попытка провалилась, получив поддержку лишь небольшого числа республиканцев.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Secretary of Defense
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