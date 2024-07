Решение направить американских наемных солдат на Украину может вызвать ухудшение ситуации с Россией и принести вред интересам Соединенных Штатов, заявил кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона, бывший сотрудник спецназа Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative.



"Публичное рассмотрение вопроса о привлечении американских наемников на Украину администрацией Джо Байдена является эскалацией и безрассудством. Аренда таких наемных военных или советников — это начало неблагоприятных событий, вроде тех, что случались во время вьетнамской войны", — отметил Кент.



Политик утверждает, что независимо от условий, которые будут предъявлены американским наемникам, Россия имеет все основания считать их своими военными противниками, что может привести к столкновению между Россией и Соединенными Штатами.



Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники в администрации, сообщил о том, что Белый дом работает над отменой действующего запрета на пребывание американских наемников на Украине. По данным источников, Джо Байден пока не высказал своего согласия.



Россия полагает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию конфликта, привлекают к нему страны НАТО и являются опасной игрой с огнем.



Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины считаются легитимной целью для России.



По его мнению, Соединенные Штаты и НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

Фото: defense. gov/Staff Sgt. Angelita M. Lawrence, U. S. Air Force (the image or file is in the public domain)