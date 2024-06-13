В вопросе Украины Соединенные Штаты интересует лишь собственная выгода и интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.



Ранее член сената США Линдси Грэм* заявил, что Америка не может допустить поражения в конфликте на Украине, поскольку тогда им не попадутся украинские естественные ресурсы, стоимость которых составляет в районе 10-12 триллионов долларов.



Грэм* считает, что Украина обладает "богатым запасом" и может рассматриваться как "самая состоятельная страна в Европе".



Однако, по его мнению, если Киев проиграет в конфликте, все ресурсы предположительно перейдут во владение РФ и Китая.



Дипломат отметил: "Таково реальное позиционирование Соединенных Штатов по вопросу Украины. Видимо, некоторые люди в США говорят о нормах и принципах, но на деле их интересует лишь выгода и бизнес", комментируя суждения Грэма*.

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