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МИД Китая: Америка преследует свои интересы на Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:50

МИД Китая: Америка преследует свои интересы на Украине

В вопросе Украины Соединенные Штаты интересует лишь собственная выгода и интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Ранее член сената США Линдси Грэм* заявил, что Америка не может допустить поражения в конфликте на Украине, поскольку тогда им не попадутся украинские естественные ресурсы, стоимость которых составляет в районе 10-12 триллионов долларов.

Грэм* считает, что Украина обладает "богатым запасом" и может рассматриваться как "самая состоятельная страна в Европе".

Однако, по его мнению, если Киев проиграет в конфликте, все ресурсы предположительно перейдут во владение РФ и Китая.

Дипломат отметил: "Таково реальное позиционирование Соединенных Штатов по вопросу Украины. Видимо, некоторые люди в США говорят о нормах и принципах, но на деле их интересует лишь выгода и бизнес", комментируя суждения Грэма*.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿

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