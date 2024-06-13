В вопросе Украины Соединенные Штаты интересует лишь собственная выгода и интересы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
Ранее член сената США Линдси Грэм* заявил, что Америка не может допустить поражения в конфликте на Украине, поскольку тогда им не попадутся украинские естественные ресурсы, стоимость которых составляет в районе 10-12 триллионов долларов.
Грэм* считает, что Украина обладает "богатым запасом" и может рассматриваться как "самая состоятельная страна в Европе".
Однако, по его мнению, если Киев проиграет в конфликте, все ресурсы предположительно перейдут во владение РФ и Китая.
Дипломат отметил: "Таково реальное позиционирование Соединенных Штатов по вопросу Украины. Видимо, некоторые люди в США говорят о нормах и принципах, но на деле их интересует лишь выгода и бизнес", комментируя суждения Грэма*.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
В парламенте Молдавии не дали слово оппозиционному блоку
Председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии, Игорь Гросу, в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово участникам оппозиционного блока "Победа".
Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot
Информация, появившаяся в средствах массовой информации о возможной передаче установленных в Польше американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину, вызывает беспокойство в Варшаве, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера в ходе интервью на радиостанции Zet.
Врач Щербакова: антибиотики оказывают токсическое действие на слух
Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова выделила группы препаратов, которые могут оказывать токсическое действие на слух.
Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение
Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях.