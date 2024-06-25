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Толмачев назвал освобождение Ассанжа
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:38

Толмачев назвал освобождение Ассанжа "игрой в демократию"

Вашингтон играет в демократию, освободив создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его вряд ли оставят в покое после освобождения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").

Ассанж был выпущен из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичной вине.

Это соглашение позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой. Аккаунт Wikileaks в соцсетях ранее сообщил, что после освобождения Ассанж отправился в родную Австралию.

Ассанж освобожден и направляется в родную Австралию. Казалось бы, вот и заключительная глава долгой шпионской драмы.

Однако касательно основателя WikiLeaks, главного обнаружителя США, история только начинается. Важный вопрос в том, что передают своим гражданам власти. "Вашингтон, как обычно, играет в демократию", — отметил Толмачев.

Депутат предположил, что американские власти могут заблокировать создателя WikiLeaks, "как только улягутся страсти". Согласно его мнению, с Ассанжем вряд ли будут мириться, особенно, как подчеркивает Толмачев, в англосаксонской стране.

Австралийский журналист Ассанж заслужил всемирное признание благодаря своей деятельности на сайте WikiLeaks, который был создан для опубликования секретных материалов.

В 2010 году сайт публиковал секретное видео американских военных, на котором было показано, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли по меньшей мере 18 мирных жителей.

Также в 2010 году сайт начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

Фото: www. flickr.com/Cancillería Ecuador (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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