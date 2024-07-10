Белый дом объявил, что Америка и союзники США по НАТО объявят о намерении предоставить Украине не менее 40 миллиардов евро.
Согласно заявлению, США и страны-союзницы НАТО на саммите сделают объявление касательно предоставления около 40 миллиардов евро Украине в 2025 году.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
Нидерланды заверили НАТО в неизменной поддержке Украины
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе своего первого визита в Вашингтон в новом положении заверил НАТО в постоянной поддержке Украины, стараясь развеять беспокойства союзников относительно позиции правительства правого крыла, информирует портал Dutch News.
НАТО передаст Украины пять новых систем ПВО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-члена альянса поставить еще пять новых систем противовоздушной обороны для Украины.
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Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС
Предстедатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин примет участие в форуме БРИКС.