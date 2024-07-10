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Запад передаст Украине 40 миллиардов евро
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Запад передаст Украине 40 миллиардов евро

Белый дом объявил, что Америка и союзники США по НАТО объявят о намерении предоставить Украине не менее 40 миллиардов евро.

Согласно заявлению, США и страны-союзницы НАТО на саммите сделают объявление касательно предоставления около 40 миллиардов евро Украине в 2025 году.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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