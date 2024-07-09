Накануне саммита НАТО американский посол Джуди Райзинг Райнке высоко оценила действия властей Черногории, отметив их как образцовые среди стран-участниц альянса.

Особое одобрение вызвало решение Подгорицы выделить свыше 2% ВВП на оборонные нужды в текущем году.

Делегация Черногории во главе с премьер-министром Милойко Спайичем, включающая главу МИД Филипа Ивановича и министра обороны Драгана Краповича, принимает участие в юбилейном 75-м саммите Североатлантического альянса, проходящем в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Перед отъездом правительство страны подтвердило свою приверженность поддержке Украины, упомянув о девяти пакетах военной помощи, предоставленных с начала конфликта.

Посол Райнке подчеркнула надежность Черногории как члена НАТО, особо отметив выполнение обязательств по оборонным расходам. Она также указала на положительное влияние членства в альянсе на перспективы вступления страны в Европейский Союз.

Согласно недавно опубликованным данным НАТО, в этом году Черногория впервые достигла показателя в 2,02% ВВП на оборонные расходы, что составляет около 150 миллионов евро.

После формирования нового правительства в ноябре 2023 года премьер-министр Спайич заявил о полной приверженности курсу НАТО и важности партнерства с США.

Напомним, что Черногория стала членом НАТО в июне 2017 года. Это решение было принято правящей коалицией во главе с Демократической партией социалистов, несмотря на протесты оппозиции и значительной части населения.

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