Накануне саммита НАТО американский посол Джуди Райзинг Райнке высоко оценила действия властей Черногории, отметив их как образцовые среди стран-участниц альянса.
Особое одобрение вызвало решение Подгорицы выделить свыше 2% ВВП на оборонные нужды в текущем году.
Делегация Черногории во главе с премьер-министром Милойко Спайичем, включающая главу МИД Филипа Ивановича и министра обороны Драгана Краповича, принимает участие в юбилейном 75-м саммите Североатлантического альянса, проходящем в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Перед отъездом правительство страны подтвердило свою приверженность поддержке Украины, упомянув о девяти пакетах военной помощи, предоставленных с начала конфликта.
Посол Райнке подчеркнула надежность Черногории как члена НАТО, особо отметив выполнение обязательств по оборонным расходам. Она также указала на положительное влияние членства в альянсе на перспективы вступления страны в Европейский Союз.
Согласно недавно опубликованным данным НАТО, в этом году Черногория впервые достигла показателя в 2,02% ВВП на оборонные расходы, что составляет около 150 миллионов евро.
После формирования нового правительства в ноябре 2023 года премьер-министр Спайич заявил о полной приверженности курсу НАТО и важности партнерства с США.
Напомним, что Черногория стала членом НАТО в июне 2017 года. Это решение было принято правящей коалицией во главе с Демократической партией социалистов, несмотря на протесты оппозиции и значительной части населения.
Фото: www. flickr.com/AleGranholm (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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