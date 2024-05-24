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Председатель крымского парламента: США ходят по минному полю
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:08

Председатель крымского парламента: США ходят по минному полю

Председатель крымского парламента Владимир Константинов сравнил показанную в конгрессе США "карту атак" по России с "хождением по минному полю".

Ранее руководитель комитета палаты представителей США по внешним делам Майкл Маккол, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой отменить ограничения для Киева на проведение ударов по российской территории американским оружием, показал ему карту российской территории с областью, которую покроют ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.

Константинов отметил, что американцы длительное время "ходят по минному полю". По его мнению, они неправильно оценивают ситуацию, нарушая очередную "красную линию", и не получая немедленного ответа, не учитывают возможное развитие событий.

По его мнению, американские законодатели значительно заблуждаются. Он также добавил, что американцы давно направляют свое вооружение, формально переданное ВСУ, на российскую территорию и убивают граждан России.

Фото: commons. wikimedia.org/Alexostrov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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