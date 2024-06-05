В ближайшее время Америка планирует заявить о новом пакете военной помощи для Украины, проинформировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В ходе брифинга на борту президентского самолета во время полета во Францию Салливан заявил: "Предполагаю, в ближайшее время будет объявлено о продолжении поставок значимого вооружения для Украины".
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В Греции выступают за отмену санкций против РФ
Идущая на выборы в Европарламент непарламентская греческая партия ЭПАМ (Единый всенародный союз) выражает поддержку России, настаивает на отмене антироссийских санкций и прекращении поставок оружия на Украину, сообщила РИА Новости Людмила Богила, кандидат в депутаты Европарламента.
Депутат Шермет предостерег Запад от нарушения "красных линий"
Депутат Государственной Думы от крымского региона, участник комитета по безопасности Михаил Шеремет высказался в интервью агентству РИА Новости о том, что нарушение Западом в лице киевского режима всех "красных линий" представляет для них непредсказуемые и грустные последствия, содержание также побудило не терять терпения и силы России.
МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ
В ответ на частые проблемы с написанием букв "Е" и "Ё" в загранпаспортах, в МИД РФ порекомендовали туристам убедиться, что ФИО в паспортах соответствует написанию во внутренних документах.
В России разработали алгоритм для анализа процессов связывания белков коронавируса
Ученые из биологического факультета МГУ разработали новый алгоритм на основе нейросетей для предсказания энергии связывания белков SARS-CoV-2. Этот метод превзошел все существующие аналоги по точности прогнозирования процессов связывания.