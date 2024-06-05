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США объявят новый пакет военной помощи Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 6:04

США объявят новый пакет военной помощи Украине

В ближайшее время Америка планирует заявить о новом пакете военной помощи для Украины, проинформировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе брифинга на борту президентского самолета во время полета во Францию Салливан заявил: "Предполагаю, в ближайшее время будет объявлено о продолжении поставок значимого вооружения для Украины".

Фото: www. flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)

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