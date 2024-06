В ближайшее время Америка планирует заявить о новом пакете военной помощи для Украины, проинформировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



В ходе брифинга на борту президентского самолета во время полета во Францию Салливан заявил: "Предполагаю, в ближайшее время будет объявлено о продолжении поставок значимого вооружения для Украины".

Фото: www. flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)