На конференции о ситуации в Украине в Швейцарии было продемонстрировано, что американцы продолжают формировать антироссийский блок.
Такую точку зрения высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший должность с 2010 по 2014 год.
"США смогли привлечь на конференцию значительное количество лидеров государств и правительств, а также высокопоставленных представителей, хотя они сами по сути не явились на событие. Это свидетельствует о том, что они продолжают формировать союз стран, готовых в разной степени осуждать Россию и быть на стороне США и Запада", — отметил Азаров в беседе с "Известиями".
По мнению экс-премьера, для разрешения украинского конфликта необходимы не подобные мероприятия, а прямые переговоры между США и Россией.
Однако при нынешней администрации в Вашингтоне это невозможно, на что указывает бывший премьер.
"Разумны лишь прямые переговоры между Соединенными Штатами и Россией, и то лишь при наличии интереса у США в этом вопросе. При нынешнем президенте США Джо Байдене такого интереса на 100% не наблюдается. Пока Байден у власти, не стоит говорить о серьезных переговорах", — считает Азаров.
Конференция о ситуации в Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны.
Окончательное заявление форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена на мероприятие.
Также отсутствовали делегации большинства стран-членов ООН. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, подобные встречи не способствуют установлению устойчивого мира.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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