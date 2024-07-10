В 1999 году, после начала бомбардировок Югославии силами НАТО, в отношениях между Россией и США наметился серьезный разлад. Российский президент Борис Ельцин, в ходе телефонного разговора с американским коллегой Биллом Клинтоном, выразил глубокое беспокойство по поводу ситуации.

Ельцин назвал действия НАТО большой ошибкой, подчеркнув, что они привели к гуманитарной катастрофе вместо решения проблемы. Он отметил, что Милошевич никогда не капитулирует, а антиамериканские настроения в России растут лавинообразно.

Ельцин признался, что на него оказывают давление с требованием оказать помощь властям Югославии, в том числе коммунисты настаивали на поставках оружия и военном вмешательстве. Однако, Москве удавалось пока сдерживать свое вовлечение в конфликт.

Клинтон, в свою очередь, подчеркнул важность роли России в урегулировании конфликта и призвал Ельцина к сотрудничеству. Он считал, что без участия России и гарантий безопасности границ Сербии, мирный план не будет иметь успеха.

Бомбардировки Югославии, начавшиеся весной 1999 года, продолжались 78 дней. ООН не санкционировала операцию, но генсек ООН Кофи Аннан поддержал действия НАТО, заявив, что в некоторых случаях применение силы может быть оправдано для достижения мира.

Вмешательство НАТО произошло после года межэтнического конфликта между сербами и албанцами, а также провала дипломатических усилий по урегулированию ситуации. В результате операции погибли сотни мирных жителей, а также около тысячи военнослужащих и полицейских Сербии.

Россия с самого начала выступила против бомбардировок Югославии. Ельцин обращался к мировым лидерам с призывом предотвратить трагедию, подчеркивая, что даже долгие переговоры лучше, чем гибель людей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Владимир Вяткин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)