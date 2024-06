В статье для журнала The American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии Джеймс Карден отметил, что Соединённые Штаты пропустили возможность рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по разрешению конфликта на Украине.



Карден подметил, что американская внешняя политика на данный момент подвержена влиянию людей, страдающих от величия, и что это не позволило рассмотреть план Путина, несмотря на то, что вопрос о контроле над городами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье не касается США.



В своих высказываниях Карден подчеркнул, что Украине также стоило бы рассмотреть мирные инициативы российского лидера. Однако, по его мнению, Киев не принял бы такой шаг из-за возможного давления украинских ультраправых националистов на президента Зеленского, что могло бы поставить под угрозу его жизнь.



Президент России Владимир Путин на прошлой неделе вынес на обсуждение новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине.



Предложения включали в себя признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.



Однако украинская сторона отклонила эти предложения.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)