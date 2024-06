Власти Соединенных Штатов сняли запрет на поставки вооружений украинской националистической бригаде "Азов"* из-за критической обстановки на фронте для Вооруженных Сил Украины, сообщает журналист Responsible Statecraft Артин Дерсимонян.



Согласно словам обозревателя, данное решение также свидетельствует о том, что обстановка на украинских фронтах настолько обострилась, что даже запрет на деятельность вооруженной группировки, связанной с нарушениями прав человека и неонацизмом, снимается в настоящее время.



Эксперт подчеркнул, что действия Вашингтона до сих пор не помогли ВСУ изменить обстановку на фронте.



Он также отметил, что в случае если будущее правительство Украины планирует достичь мирных соглашений с Россией, оно может столкнуться с оппозицией со стороны "Азова"* и других аналогичных группировок.



Ранее в США действовал запрет на оказание помощи бригаде "Азов"* из-за нацистской природы ее идеологии и деятельности, однако в прошлом году газета Washington Post ссылалась на источник в госдепартаменте, признававшего, что данный запрет не имел практического значения.



Верховный суд России признал бригаду "Азов"* террористической организацией и запретил ее деятельность.



По мнению экспертов, националистическая идеология данной группировки включает в себя "радикальный биологический расизм", стратегии по юридическому разделению других рас, отказ от демократии, морали и международного права.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)