Заместитель главы МИД Сергей Рябков выступил с критикой США из-за провокаций Киева.

По словам Рябкова, Америка ничего не делает для пресечения украинских провокаций. Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что "бесплатно" это не пройдет и США столкнуться с последствиями, "они их почувствуют".

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