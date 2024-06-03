Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
Рябков: США бездействуют в вопросе пресечения провокаций Киева
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:01

Рябков: США бездействуют в вопросе пресечения провокаций Киева

Заместитель главы МИД Сергей Рябков выступил с критикой США из-за провокаций Киева.

По словам Рябкова, Америка ничего не делает для пресечения украинских провокаций. Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что "бесплатно" это не пройдет и США столкнуться с последствиями, "они их почувствуют".

Фото: www.flickr.com/The Official CTBTO Photostream (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Комбриг ВСУ призвал мобилизировать женщин с 18 лет

Комбриг ВСУ призвал мобилизировать женщин с 18 лет

На Украине заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала "Армия ТВ", что необходимо сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами.

Читать полностью
МИД КНР: Нам будет сложно принять участие в саммите по Украине

МИД КНР: Нам будет сложно принять участие в саммите по Украине

В Китае прокомментировали участие Пекина в швейцарском саммите.

Читать полностью

Общество

Tourdom: летом 2024 года в Тунис дешевле улететь с туром

Tourdom: летом 2024 года в Тунис дешевле улететь с туром

Летом 2024 года поездка в Тунис обойдется дороже, если лететь самостоятельно, поэтому выгоднее приобрести турпакет.

Читать полностью
В России улучшили титановый сплав для для костных имплантатов

В России улучшили титановый сплав для для костных имплантатов

Ученые из Уральского федерального университета и Института металлургии и материаловедения РАН успешно улучшили титановый сплав для костных имплантатов, снизив его жесткость на 1,5 раза.

Читать полностью

Новости