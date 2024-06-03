Заместитель главы МИД Сергей Рябков выступил с критикой США из-за провокаций Киева.
По словам Рябкова, Америка ничего не делает для пресечения украинских провокаций. Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что "бесплатно" это не пройдет и США столкнуться с последствиями, "они их почувствуют".
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Комбриг ВСУ призвал мобилизировать женщин с 18 лет
На Украине заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала "Армия ТВ", что необходимо сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами.
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В России улучшили титановый сплав для для костных имплантатов
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