Швейцария пока не устанавливала контакт с дипломатическим представительством России в Берне после совещания по Украине, заявил руководитель дипмиссии РФ в Швейцарии Владимир Хохлов, передает РИА Новости.



Предпоследним глава ведомства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария будет поддерживать связь с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке.



"На данный момент связи между швейцарскими органами и посольством Российской Федерации в Берне по данному вопросу не были установлены", — отметил он.



Конференция проходила 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.



В мероприятии приняли участие представители более 90 стран, половина из которых принадлежит к европейскому континенту, а также восьмеро организаций. В итоговом документе не подписались Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Впоследствии свои подписи отозвали Ирак и Иордания.



Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не участвовали в совещании. Швейцария не направляла официальных приглашений России, и Москва в любом случае отклонила бы их.



В Кремле высказывали мнение, что поиск путей разрешения украинского кризиса без участия России абсолютно необоснован и бесперспективен.



Общий документ по итогам совещания заклинает восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией в Киеве, а также выдвигает пожелания по свободному передвижению в Черном и Азовском морях, обмену и освобождению всех военнопленных.



В тексте также обсуждается необходимость налаживания диалога между всеми сторонами для урегулирования конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)