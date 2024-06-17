Швейцария пока не устанавливала контакт с дипломатическим представительством России в Берне после совещания по Украине, заявил руководитель дипмиссии РФ в Швейцарии Владимир Хохлов, передает РИА Новости.
Предпоследним глава ведомства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария будет поддерживать связь с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке.
"На данный момент связи между швейцарскими органами и посольством Российской Федерации в Берне по данному вопросу не были установлены", — отметил он.
Конференция проходила 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
В мероприятии приняли участие представители более 90 стран, половина из которых принадлежит к европейскому континенту, а также восьмеро организаций. В итоговом документе не подписались Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Впоследствии свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не участвовали в совещании. Швейцария не направляла официальных приглашений России, и Москва в любом случае отклонила бы их.
В Кремле высказывали мнение, что поиск путей разрешения украинского кризиса без участия России абсолютно необоснован и бесперспективен.
Общий документ по итогам совещания заклинает восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией в Киеве, а также выдвигает пожелания по свободному передвижению в Черном и Азовском морях, обмену и освобождению всех военнопленных.
В тексте также обсуждается необходимость налаживания диалога между всеми сторонами для урегулирования конфликта.
Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)
Ушаков: Конференция не принесла никакого вклада
Конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого значительного вклада в урегулирование конфликта, как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным вопросам. Он отметил, что даже представители Запада на мероприятии признали, что решение проблемы Украины невозможно без участия Москвы.
Россия ценит позицию КНДР по СВО
На брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия высоко оценивает позицию КНДР относительно российской специальной военной операции на Украине.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.