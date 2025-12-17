Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:13

Машина без знака "Ш" — новый символ свободы или скрытая ловушка на дороге

Знак «Шипы» больше не обязателен для водителей — Автоэксперт Смирнов

Легендарный знак "Ш" на автомобиле знаком каждому, кто сталкивался с зимней ездой. Он десятилетиями служил напоминанием для водителей: впереди машина с шипованной резиной, значит, стоит держать дистанцию. Но сегодня этот символ ушёл в прошлое — теперь водители используют его лишь по привычке или ради ностальгии. Об этом сообщает Autonews.

История появления знака

Знак "Ш" появился в правилах дорожного движения как средство оповещения других участников движения о том, что автомобиль оснащён шипованными шинами. При этом в ПДД никогда не было строго прописано, где именно должен размещаться этот знак. Обычно его устанавливали на заднем стекле, чтобы его могли видеть едущие сзади водители. Главное условие — он не должен мешать обзору.

Ранее знак чаще всего представлял собой наклейку из плотного водостойкого материала, устойчивого к морозу. После удаления такая наклейка не оставляла следов на стекле. Однако встречались и другие варианты: пластиковые таблички на присосках или небольшие магнитные знаки, которые легко можно было снять или переставить.

"Согласно прежним требованиям, знак "Ш" имел форму равностороннего треугольника с белым фоном и красной каймой, внутри которого размещалась буква "Ш" черного цвета", — говорится в прежней редакции Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

Почему знак "Ш" утратил значение

Главная функция знака заключалась в том, чтобы предупреждать окружающих о том, что впереди — автомобиль с шипами. Водители, видя этот символ, могли увеличить дистанцию, ведь тормозной путь таких машин короче. В эпоху, когда зимние покрышки были в дефиците, а антиблокировочные системы (ABS) и другие электронные помощники только начинали появляться, знак "Ш" играл заметную роль в безопасности движения.

Сегодня большинство автомобилей оснащено системами помощи при торможении и стабилизации, а современные шипованные шины обеспечивают уверенное сцепление с дорогой даже на льду и укатанном снегу. Это сделало знак "Ш" скорее символом традиции, чем необходимостью. С 2018 года его обязательное использование было отменено, и теперь он остался лишь напоминанием о прошлом, когда безопасность на дорогах зависела больше от опыта водителя, чем от технологий.

Можно ли использовать знак сейчас

Хотя установка знака "Ш" больше не обязательна, закон не запрещает размещать его на машине. Многие водители продолжают использовать его из осторожности или для обозначения особенностей автомобиля. Однако есть одно важное ограничение: знак не должен мешать обзору водителю. Это прямо указано в пункте 4.2 ПДД, который запрещает любые предметы, ограничивающие видимость с места водителя.

"Если знак закрывает обзор или создает помехи, водитель может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей", — уточняется в части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Таким образом, использовать знак можно, но только при условии, что он не ухудшает безопасность. На практике чаще всего его размещают внизу заднего стекла или на кузове автомобиля — там, где он заметен для других участников движения и не мешает водителю.

Зачем некоторые водители продолжают использовать знак

Несмотря на отмену обязательности, знак "Ш" остался привычным элементом для многих автомобилистов. Для кого-то это символ аккуратности и соблюдения правил, для других — способ подчеркнуть техническую готовность машины к зиме. Есть и те, кто устанавливает знак по инерции, не задумываясь, что его использование теперь необязательно.

В то же время напоминание о правильной сезонной подготовке остаётся важным. Зимой, когда дороги покрыты льдом и реагентами, своевременная замена резины, контроль давления в шинах и уход за кузовом напрямую влияют на безопасность. Об этом напоминают и автоэксперты в материале о регулярной мойке кузова зимой, отмечая, что даже простая чистка может продлить срок службы автомобиля и сохранить обзорность.

Современные автопроизводители и эксперты считают, что информированность водителей и развитие технологий сделали подобные знаки излишними. Тем не менее, для части автомобилистов "Ш" остаётся символом зимнего сезона и частью автомобильной культуры.

В итоге знак "Ш" превратился из обязательного атрибута зимнего вождения в добровольный элемент, который водители могут использовать по собственному желанию. Главное — помнить о безопасности и соблюдать требования ПДД, ведь именно это определяет комфорт и уверенность на дороге в любых условиях.

