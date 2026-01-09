Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пара тренируется в зале
Пара тренируется в зале
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:58

Сексуальное влечение начинается не в голове — движение запускает скрытые реакции тела

Сидячий образ жизни снижает уровень сексуального влечения — фитнес-эксперты

Малоподвижный ритм жизни постепенно отражается не только на самочувствии, но и на интимной сфере. Недостаток движения влияет на кровообращение, тонус мышц и гормональный фон, что напрямую связано с уровнем сексуального желания. При этом проблему усиливают стресс и постоянная усталость, ставшие привычной частью повседневности. Об этом сообщает Shape.

Почему отсутствие движения снижает либидо

Длительное сидение ограничивает подвижность тазобедренных суставов и ослабляет мышцы тазового дна. В результате ухудшается приток крови к органам малого таза, снижается чувствительность и общее телесное восприятие. Похожий эффект описывается и в материале о том, как сидячий образ жизни постепенно влияет на самочувствие и уровень энергии в течение дня.

На фоне хронического стресса и несбалансированного питания такие изменения могут затрагивать и гормональную систему, в том числе уровень тестостерона — одного из ключевых гормонов, связанных с либидо. Именно поэтому проблема нередко проявляется даже у внешне здоровых и активных людей.

Исследование "Индекс женского здоровья", проведенное фармацевтической компанией "Гедеон Рихтер" совместно с аналитическим центром НАФИ, показало: трудности в сексуальной сфере испытывает значительная часть россиян в возрасте от 18 до 45 лет.

Несмотря на то что более трети респондентов занимаются сексом несколько раз в неделю и 76% в целом удовлетворены своими отношениями, свыше 70% сообщили о проблемах с репродуктивным здоровьем. Среди тех, кто не доволен интимной жизнью, почти половина отметила снижение влечения, а многие женщины указали на физическую неудовлетворенность и сложности с достижением оргазма.

"Как показывают результаты исследования, основной проблемой в своих сексуальных отношениях респонденты разных поколений назвали отсутствие влечения. Активные в репродуктивном плане люди не хотят заниматься сексом", — отмечает директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Движение как способ перезапустить ощущения

Регулярная, но умеренная физическая активность способна мягко изменить ситуацию. Тренировки низкой и средней интенсивности повышают выносливость, помогают снять мышечные зажимы и стимулируют выработку дофамина, улучшая эмоциональное состояние. Связь между движением, гормональным откликом и интересом к близости подтверждают и данные о том, что физическая активность усиливает либидо у мужчин и женщин.

Такие занятия снижают уровень тревожности и возвращают контакт с собственным телом. Во время спокойной тренировки внимание смещается с внешних раздражителей на дыхание и ощущения, а само движение становится формой активной медитации.

Для этой цели подойдет мягкий комплекс упражнений, направленный на проработку таза и дыхания. Его разработала мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова. Все движения выполняются в медленном темпе с концентрацией на ощущениях.

Пять упражнений для повышения либидо

Комплекс начинается с плечевого моста — упражнения, которое активирует мышцы тазового дна и улучшает подвижность тазобедренных суставов. Плавные подъемы таза в сочетании с дыханием усиливают кровообращение и помогают вернуть чувствительность в этой зоне.

Следующий этап — арки руками в положении плечевого моста. Здесь дополнительно включаются ягодицы и задняя поверхность бедер, а удержание положения развивает устойчивость и контроль над телом.

Третье движение — V-стабилизация в положении сидя. Упражнение задействует мышцы живота и таза, формируя ощущение внутренней собранности и баланса, что важно не только для физического, но и для эмоционального состояния.

Во второй части комплекса выполняется вращение корпуса в полушпагате. Это движение развивает мобильность тазобедренных суставов и мягко растягивает приводящие мышцы бедер, снижая накопленное напряжение.

Завершает тренировку поза голубя. Она глубоко воздействует на мышцы бедер, улучшает подвижность и способствует расслаблению, помогая телу перейти в состояние покоя.

"Переусердствовать с тренировками не стоит: чрезмерные нагрузки утомительны для организма и требуют его восстановления", — обращает внимание мастер-тренер XFIT Анастасия Юркова.

Регулярное выполнение такого комплекса помогает поддерживать физическую форму, снижать влияние стресса и постепенно возвращать интерес к телесным ощущениям без давления и перегрузок.

