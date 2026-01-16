Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кровать
Кровать
© ru.freepik.com is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:02

Секс для удовольствия безопасен, а для утешения — опасен: вот почему это так

Секс как самоутверждение повышает риск давления в паре — JSR

Почему одни мужчины воспринимают отказ партнерши спокойно, а другие прибегают к давлению — вопрос, который давно волнует психологов. Новое исследование показывает, что ключ к ответу может скрываться не в сексуальном желании как таковом, а в эмоциональных потребностях. Речь идет о попытке справиться с внутренним дискомфортом или подтвердить собственную значимость. Об этом сообщается в журнале Journal of Sex Disease (JSR).

Секс как способ справиться с эмоциями

Сексуальное насилие и принуждение остаются серьезной проблемой общественного и психического здоровья. На протяжении многих лет ученые пытаются понять, какие психологические механизмы повышают вероятность агрессивного поведения со стороны мужчин. В новой работе американские психологи сосредоточились не на самом факте сексуального влечения, а на том, какие именно мотивы стоят за сексуальной активностью — особенно в ситуациях, связанных с переживанием отказа и эмоциональной уязвимостью.

В исследовании приняли участие 733 мужчины из США в возрасте от 18 до 35 лет. Все участники находились в сексуальных отношениях в течение последнего года и употребляли алкоголь в течение месяца до начала эксперимента. Такой отбор позволил рассмотреть поведение в реальных, а не абстрактных жизненных условиях.

Как проходило исследование

Участники заполняли анкеты трижды: в начале исследования, а затем через две и четыре недели. На первом этапе их просили указать основные причины, по которым они вступают в сексуальные отношения. Психологи выделили шесть ключевых мотивов, включая получение удовольствия, стремление к одобрению со стороны партнера или окружения, эмоциональную близость, самоутверждение и другие.

На следующих этапах мужчин спрашивали, сталкивались ли они с отказом партнерши и прибегали ли после этого к различным стратегиям убеждения. В опросах также учитывались частота сексуальных контактов и склонность к безличному сексу, не связанному с эмоциональной привязанностью — фактор, ранее уже связывавшийся с искаженным восприятием социальных сигналов.

Мотивы, связанные с риском принуждения

Анализ данных выявил устойчивую закономерность. Мужчины, которые рассматривали секс как средство подавления негативных эмоций — стресса, тревоги или внутреннего напряжения, — значительно чаще сообщали о сексуально агрессивном поведении в течение следующего месяца. Аналогичная связь была обнаружена у тех, для кого сексуальный контакт служил способом самоутверждения и подтверждения собственной ценности.

При этом такие мотивы, как стремление к удовольствию, близости или социальному одобрению, не были связаны с повышенным риском давления или принуждения. Это указывает на то, что проблема заключается не в сексуальной активности сама по себе, а в ее психологической функции.

По словам авторов исследования, оба "рискованных" мотива объединяет общее стремление избежать неприятных переживаний. Для одних секс становится способом заглушить внутренний дискомфорт, для других — инструментом защиты самооценки. В ситуации отказа эмоциональная реакция усиливается, а давление на партнершу воспринимается как попытка избежать чувства отвержения.

Результаты работы подчеркивают важность учета эмоционального состояния и мотивации при профилактике сексуального насилия. Понимание того, какие внутренние причины стоят за агрессивным поведением, может помочь в разработке более эффективных программ психологической помощи и просвещения.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древние горячие источники создали жирные кислоты для мембран — CEE вчера в 14:47
Происхождение жизни связали с древними источниками — ключевая деталь долго оставалась скрытой

Учёные приблизились к разгадке того, как на ранней Земле могли возникнуть первые строительные блоки жизни и почему горячие источники сыграли ключевую роль.

Читать полностью » Тагатоза снизила калорийность примерно на 60% по сравнению с сахаром — Университет Тафтса вчера в 9:32
Бактерии сделали то, что не умели заводы: тагатоза может стать массовой заменой сахару

Ученые нашли новый способ производства сахара тагатозы, который обеспечивает сладость с низким влиянием на здоровье. Идеален для диабетиков!

Читать полностью » Голуби демонстрируют субъективное восприятие визуальных иллюзий — Гюнтюркюн вчера в 5:52
Сознание родилось не там, где мы искали: эволюция создала его дважды, и второй раз — у птиц

Исследования немецких нейробиологов показывают, что птицы способны к осознанному восприятию и формам самосознания, несмотря на иное устройство мозга.

Читать полностью » Риск Паркинсона растёт при рабочем контакте с хлорпирифосом — UCLA 14.01.2026 в 17:54
Хлорпирифос попал под подозрение — исследование связало пестицид с ростом риска болезни Паркинсона

Новое исследование показало, как хлорпирифос, популярный пестицид, может значительно увеличить риск заболевания Паркинсона. Узнайте шокирующие данные исследования.

Читать полностью » В Ирландии нашли крупное поселение бронзового века — Antiquity 14.01.2026 в 17:20
Ирландский холм хранил секрет 3000 лет: теперь ясно, что люди бронзового века опередили своё время

В Ирландии обнаружили крупнейшее компактное поселение на холме: более 600 платформ домов меняют представления о жизни бронзового века.

Читать полностью » Комета C/2025 R3 сближается с Землёй 27 апреля для лучшей видимости — Live Science 14.01.2026 в 15:00
"Великая комета 2026" приближается — на середину апреля намечен самый интригующий момент

Весной 2026 года астрономы ждут комету C/2025 R3 (Pan-STARRS). Узнайте, как наблюдать за ней, когда ждать максимальной яркости и за что она может удивить.

Читать полностью » Повышение температуры может ускорить таяние антарктических льдов — Молли О. Паттерсон 14.01.2026 в 13:21
Геологические архивы как ключ к климату: что скрывают морские отложения о таянии ледников

Исследования донных отложений в Антарктиде показывают, как даже небольшие изменения температуры могут существенно повлиять на таяние ледников и повышение уровня моря. Эти данные важны для точных климатических прогнозов.

Читать полностью » Река Финке течёт по своему руслу уже 300–400 млн лет — Journal of Geography 14.01.2026 в 10:36
Она текла, когда не было динозавров: древняя река дожила до наших дней вопреки всему

Река Финке в Австралии начала течь сотни миллионов лет назад и пережила формирование гор и смену эпох. Почему она не исчезла и что делает её уникальной.

Читать полностью »

Новости
Наука
Древний океан размером с Арктику существовал на Марсе — Шлунеггер профессор
Красота и здоровье
Регулярный приём мелатонина связывают со сбоями собственной выработки
Наука
Эксперимент показал слабое влияние мотивации на поведение — Университет Суррея
Авто и мото
Нарушение знака Остановка запрещена приводит к эвакуации автомобиля — автоэксперт
Дом
Аммиачные чистящие средства вызывают коррозию в микроволновке — House Digest
Садоводство
Лук порей сеют примерно за 50 дней до высадки в грунт — Сообщество Про
Авто и мото
Зону работы камер на выделенках расширили в законопроекте — Совет Федерации
Авто и мото
Российский авторынок начнет оживление к марту 2026 года — автодилеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet