Секс для удовольствия безопасен, а для утешения — опасен: вот почему это так

Почему одни мужчины воспринимают отказ партнерши спокойно, а другие прибегают к давлению — вопрос, который давно волнует психологов. Новое исследование показывает, что ключ к ответу может скрываться не в сексуальном желании как таковом, а в эмоциональных потребностях. Речь идет о попытке справиться с внутренним дискомфортом или подтвердить собственную значимость. Об этом сообщается в журнале Journal of Sex Disease (JSR).

Секс как способ справиться с эмоциями

Сексуальное насилие и принуждение остаются серьезной проблемой общественного и психического здоровья. На протяжении многих лет ученые пытаются понять, какие психологические механизмы повышают вероятность агрессивного поведения со стороны мужчин. В новой работе американские психологи сосредоточились не на самом факте сексуального влечения, а на том, какие именно мотивы стоят за сексуальной активностью — особенно в ситуациях, связанных с переживанием отказа и эмоциональной уязвимостью.

В исследовании приняли участие 733 мужчины из США в возрасте от 18 до 35 лет. Все участники находились в сексуальных отношениях в течение последнего года и употребляли алкоголь в течение месяца до начала эксперимента. Такой отбор позволил рассмотреть поведение в реальных, а не абстрактных жизненных условиях.

Как проходило исследование

Участники заполняли анкеты трижды: в начале исследования, а затем через две и четыре недели. На первом этапе их просили указать основные причины, по которым они вступают в сексуальные отношения. Психологи выделили шесть ключевых мотивов, включая получение удовольствия, стремление к одобрению со стороны партнера или окружения, эмоциональную близость, самоутверждение и другие.

На следующих этапах мужчин спрашивали, сталкивались ли они с отказом партнерши и прибегали ли после этого к различным стратегиям убеждения. В опросах также учитывались частота сексуальных контактов и склонность к безличному сексу, не связанному с эмоциональной привязанностью — фактор, ранее уже связывавшийся с искаженным восприятием социальных сигналов.

Мотивы, связанные с риском принуждения

Анализ данных выявил устойчивую закономерность. Мужчины, которые рассматривали секс как средство подавления негативных эмоций — стресса, тревоги или внутреннего напряжения, — значительно чаще сообщали о сексуально агрессивном поведении в течение следующего месяца. Аналогичная связь была обнаружена у тех, для кого сексуальный контакт служил способом самоутверждения и подтверждения собственной ценности.

При этом такие мотивы, как стремление к удовольствию, близости или социальному одобрению, не были связаны с повышенным риском давления или принуждения. Это указывает на то, что проблема заключается не в сексуальной активности сама по себе, а в ее психологической функции.

По словам авторов исследования, оба "рискованных" мотива объединяет общее стремление избежать неприятных переживаний. Для одних секс становится способом заглушить внутренний дискомфорт, для других — инструментом защиты самооценки. В ситуации отказа эмоциональная реакция усиливается, а давление на партнершу воспринимается как попытка избежать чувства отвержения.

Результаты работы подчеркивают важность учета эмоционального состояния и мотивации при профилактике сексуального насилия. Понимание того, какие внутренние причины стоят за агрессивным поведением, может помочь в разработке более эффективных программ психологической помощи и просвещения.