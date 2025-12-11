Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Перелёт птиц на юг
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:20

Эволюция делит время пополам: скрытая стратегия природы, распределяющая долголетие самцов и самок

Самки млекопитающих живут дольше самцов на 19% — биологи

Животный мир полон неожиданных контрастов, и один из самых устойчивых связан с тем, как по-разному живут самцы и самки. Учёные давно замечают, что их продолжительность жизни почти никогда не совпадает, и это справедливо как для людей, так и для множества видов вокруг нас. Разрыв может быть небольшим или значительным, но сам факт различий прослеживается на протяжении веков. Об этом сообщает научный журнал Science Advances.

Почему разница так заметна

В биологии существует множество закономерностей, которые проявляются особенно ярко, если сравнивать разные виды. Различия в продолжительности жизни между самцами и самками — один из таких примеров. У людей женщины стабильно живут дольше мужчин: сегодня разрыв составляет примерно пять лет, и подобная динамика отмечалась ещё у европейских популяций XVIII века.

Недавний анализ, посвящённый сотням видов птиц и млекопитающих, показал, что в естественной среде эти отличия выражены сильнее, чем в условиях зоопарков. Среди млекопитающих самки в среднем живут дольше самцов в 72% изученных случаев, а в дикой природе разрыв достигает почти 19%.

Эта тенденция подтверждается многими наблюдениями. Самки африканских слонов нередко доживают до шестидесяти лет, тогда как самцы редко достигают сорока пяти. У лосей самки тоже живут заметно дольше, и подобные примеры встречаются у многих крупных животных.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни

Генетика оказывает существенное влияние на эту разницу. У млекопитающих самцы обладают разными половыми хромосомами — X и Y, — что увеличивает вероятность проявления рецессивных мутаций. Гормональный фон тоже имеет значение: повышенный уровень тестостерона ослабляет иммунитет, снижая способность организма противостоять болезням.

Но ключевым фактором остаётся половой отбор. В видах, где самцы активно соперничают за доступ к самкам, как это происходит у львов или оленей, эволюция формирует крупное тело, развитое "оружие" — рога или клыки — и склонность к агрессивному поведению. Всё это увеличивает выживаемость популяции в целом, но сокращает жизнь отдельных самцов. В дикой природе риски травм и истощения значительно выше.

В некоторых исследованиях, посвящённых поведению животных, таких как поведение собак, тоже рассматриваются подобные биологические компромиссы, что подчёркивает универсальность темы.

Птицы и обратный эффект

У птиц картина часто оказывается противоположной. По анализу 648 видов стало ясно, что в зоопарках самцы живут дольше самок в большинстве случаев — примерно в 68%. В природе этот разрыв увеличивается более чем до 25%.

Главным объяснением считается высокая энергетическая нагрузка на самок. Производство яиц, высиживание кладки и выращивание птенцов требуют огромных ресурсов. У певчих птиц, уток и многих других видов такая нагрузка напрямую влияет на продолжительность жизни.

Однако встречаются исключения. У хищных птиц, например орлов или канюков, самки в дикой природе демонстрируют более высокую выживаемость. Но в условиях неволи ситуация нередко меняется: самцы получают преимущество. Причины этой разницы пока не полностью изучены.

Другие классы животных

У насекомых контраст ещё сильнее. У некоторых видов самки живут всего несколько часов или дней, потому что всё их существование сосредоточено на откладке яиц. Самцы таких видов, наоборот, могут существовать чуть дольше.

Но у общественных насекомых, напротив, всё иначе: матки муравьёв и пчёл живут годами, иногда десятилетиями, тогда как самцы-трутни — считанные недели. Защита колонии обеспечивает долгую жизнь главному репродуктивному звену.

У амфибий и рептилий строгой закономерности нет — всё зависит от особенностей брачных стратегий. У рыб самцы ряда видов погибают после сезона активной заботы о потомстве, в то время как самки живут дольше. У других — самки сокращают срок своей жизни из-за огромных затрат на производство икры.

Люди в общем контексте

У людей женщины традиционно живут дольше мужчин во всех культурах. В Японии средняя продолжительность жизни женщин превышает 87 лет, тогда как у мужчин — около 81. Даже в традиционных сообществах охотников-собирателей женщины нередко доживают до более почтенного возраста.

Однако разрыв у человека меньше, чем у наших ближайших родственников — шимпанзе или горилл. Там самки могут жить на десять лет дольше самцов, что связано с высокой конкуренцией внутри мужских групп. У людей эволюционный прессинг в виде борьбы за партнёров менее выражен.

Что объясняет такие различия

Существует две основные гипотезы. Первая связывает различия с набором половых хромосом. Пол, который имеет разные хромосомы (XY или ZW), чаще живёт меньше. Но эта гипотеза не объясняет всех исключений.

Вторая гипотеза опирается на жизненный цикл: черты, повышающие успех в размножении, могут снижать продолжительность жизни. У млекопитающих самцы вкладывают силы в конкуренцию, вооружение и рост, у птиц самки жертвуют ресурсами ради кладки яиц и заботы о потомстве.

Исследования старения животных, например анализ молекулярных изменений в крови собак, также показывают, насколько разнообразны механизмы, влияющие на долговечность.

Качество жизни и скрытые стороны долголетия

Долгая жизнь не всегда означает лучшее качество жизни. Женщины, несмотря на большую продолжительность жизни, нередко сталкиваются с хроническими заболеваниями на поздних этапах. Аналогичные процессы наблюдаются и у животных: самки, живущие дольше, могут проводить последние годы с ограниченной репродуктивной или физической активностью.

Это подчёркивает, что преимущества в продолжительности жизни всегда сопровождаются скрытыми издержками.

Сравнение стратегий долголетия самцов и самок

У разных классов животных долголетие формируется под влиянием разных биологических стратегий. Самцы чаще расходуют силы на конкуренцию, демонстрации силы или охрану территории. Самки направляют ресурсы на выведение потомства, устойчивое поведение и заботу.

У млекопитающих самки получают преимущество благодаря более стабильному гормональному фону. У птиц самцы живут дольше из-за меньших репродуктивных расходов. Несмотря на отсутствие универсального правила, сравнение таких стратегий помогает понять глубинные механизмы эволюции.

Популярные вопросы о продолжительности жизни животных

  1. Почему самцы млекопитающих живут меньше самок?
    Из-за генетики, гормонов и высокого уровня конкуренции.

  2. Почему у птиц ситуация обратная?
    Главным образом из-за высокой стоимости размножения у самок.

  3. Можно ли сократить этот разрыв у людей?
    Социальные условия и медицина уже уменьшают различия, повышая качество жизни.

