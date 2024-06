Подразделения "Север" нанесли поражение семи украинским бригадам в районе Харькова.



По данным, представленным Минобороны РФ в среду, противник потерял до 300 солдат.



Согласно сводке российского военного ведомства, подразделения "Север" нанесли ущерб 3-й, 42-й, и 57-й бригадам ВСУ, а также 71-й, 36-й, 13-й и 127-й бригадам в районах поселков Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области.



По данным российского военного ведомства, потери украинских сил составили до 300 солдат, семь машин, боевая машина пехоты Bradley, 105-мм американское орудие M119, а также два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

