Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло заявил об отсутствии разрушений на земле и жертв среди мирного населения в результате падения истребителя ВКС РФ Су-34. Самолёт упал в горах, написал он в своём Телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования родственникам и близким погибших членов экипажа, и добавил, что на месте крушения работают необходимые службы. Также Меняйло подчеркнул, что съёмка и публикация останков истребителя и места его падения строго запрещены.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета. В результате падения самолёта экипаж погиб.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося истребителя было два человека.

Фото: russianplanes. net/Алекс Бельтюков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).