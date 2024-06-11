Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло заявил об отсутствии разрушений на земле и жертв среди мирного населения в результате падения истребителя ВКС РФ Су-34. Самолёт упал в горах, написал он в своём Телеграм-канале.
Губернатор выразил соболезнования родственникам и близким погибших членов экипажа, и добавил, что на месте крушения работают необходимые службы. Также Меняйло подчеркнул, что съёмка и публикация останков истребителя и места его падения строго запрещены.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета. В результате падения самолёта экипаж погиб.
Ранее стало известно, что на борту разбившегося истребителя было два человека.
Фото: russianplanes. net/Алекс Бельтюков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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