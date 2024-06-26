В среду работа главного южнокорейского аэропорта была временно приостановлена из-за необычного происшествия. На территории воздушной гавани обнаружили воздушные шары с мусором, прибывшие из Северной Кореи.

Согласно информации от представителя аэропорта, один из шаров был найден на стоянке самолетов возле терминала, а несколько других заметили в пределах аэропортовой зоны. В связи с этим руководство приняло решение о временном закрытии трех взлетно-посадочных полос на три часа. После проведения необходимых мероприятий по очистке воздушного пространства аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Стоит отметить, что подобные инциденты в аэропорту Инчхон случались и ранее, что неудивительно, учитывая его близкое расположение к границе с КНДР — всего в 40 километрах.

За последнее время с северокорейской территории в южном направлении было запущено около 350 воздушных шаров с мусором. Примерно сотня из них приземлилась в столице Южной Кореи и северной части провинции Кёнгидо, которая является наиболее густонаселенной в стране.

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