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Северная Корея в очередной раз отправляет мусорные шары в Южную Корею
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 9:54

Северная Корея в очередной раз отправляет мусорные шары в Южную Корею

В среду работа главного южнокорейского аэропорта была временно приостановлена из-за необычного происшествия. На территории воздушной гавани обнаружили воздушные шары с мусором, прибывшие из Северной Кореи.

Согласно информации от представителя аэропорта, один из шаров был найден на стоянке самолетов возле терминала, а несколько других заметили в пределах аэропортовой зоны. В связи с этим руководство приняло решение о временном закрытии трех взлетно-посадочных полос на три часа. После проведения необходимых мероприятий по очистке воздушного пространства аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Стоит отметить, что подобные инциденты в аэропорту Инчхон случались и ранее, что неудивительно, учитывая его близкое расположение к границе с КНДР — всего в 40 километрах.

За последнее время с северокорейской территории в южном направлении было запущено около 350 воздушных шаров с мусором. Примерно сотня из них приземлилась в столице Южной Кореи и северной части провинции Кёнгидо, которая является наиболее густонаселенной в стране.

Фото: Материал из Wikimedia Commons/ calflier001 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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