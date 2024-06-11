Во время крушения фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в горах Северной Осетии присутствовали два лётчика. Появившуюся информацию о падении сообщил источник ТАСС в оперативных службах республики.

Рано утром 11 июня в селе в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания находившиеся неподалёку граждане услышали звук крушения. Российское новостное интернет-СМИ позже проинформировало, что никто из присутствующих на борту не остался в живых. Происшествие случилось с советским и российским многофункциональным фронтовым сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34.

Истребитель-бомбардировщик упал в глухом месте, тем самым не повредив инфраструктуру ближайших поселений российской республики, расположенной на Северном Кавказе в Восточной Европе. По этой же причине пострадавших местных жителей не обнаружено. Министерство обороны Российской Федерации предположило, что крушение произошло из-за сбоев в технике, отметив, что погибшие лётчики Су-34 проходили тренировочный полёт.

Два месяца назад советский и российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля Ми-24 упал на Западном побережье Крыма. О произошедшем доложили Минобороны Российской Федерации для РИА Новости. Крушение произошло рано утром 10 апреля в момент совершения лётчиками планового полёта. Причина падения совпадает с истребителем-бомбардировщиком Су-34, ведь на борту так же отказала техника.

Фото: Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike)