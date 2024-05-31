КНДР осудила пролеты разведывательных воздушных аппаратов США у ее границ, охарактеризовав уровень опасности от них как "критический", и предостерегла о возможности столкновения с "непредвиденной катастрофой", если продолжат "необдуманные" действия, как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).



По данным агентства, 29 мая американский разведывательный самолет RC-135U, вылетевший из Японии, осуществлял разведывательную миссию у южных границ КНДР.



Помимо этого, различные средства разведки ВВС США и Южной Кореи, такие как стратегический разведывательный аппарат U-2S и беспилотный разведывательный дрон RQ-4B, "почти круглосуточно" ведут наблюдение и разведывательную деятельность, серьезно нарушая суверенитет и безопасность КНДР.



"Мы не можем не относиться весомо к враждебной воздушной разведке США и их противников, так как угроза, заложенная в этих враждебных действиях, достигла критических масштабов", — отмечает ЦТАК. Агентство подчеркивает, что RC-135U является государственным стратегическим разведывательным самолетом, выполняющим функцию и задачу передачи собранных разведывательных данных в режиме реального времени президенту и министру обороны США. Это свидетельствует о том, что военная разведка США в отношении КНДР организована и осуществляется непосредственно высшими руководителями США. В заявлении агентства отмечается, что усиление воздушной разведки США, особенно перед ежегодными совместными учениями с Южной Кореей Ulchi Freedom Shield в августе, традиционно приводит к "обострению" отношений.



Также отмечается, что количество учений Южной Кореи и США в целом увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. В этом году уже проведено примерно 140 учений.



"Реальность явно показывает, что меры по укреплению обороны для точного пресечения, подавления и уничтожения агрессивной деятельности США и их сторонников являются необходимыми и настоятельными для защиты суверенитета и безопасности нашей страны… Враждебные силы, включая США, которые, размахивая кулаками, беззастенчиво пытаются нас контролировать, привлекают к себе непредсказуемые бедствия", — заявляет ЦТАК.

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