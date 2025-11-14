Снег идёт без передышки: российский регион погружается в хаос, трассы закрываются одна за другой

Метель в Мурманске снова доказала, насколько быстро привычный ритм заполярного города может смениться на режим выживания. Об этом сообщает издание SHOT, подчёркивая масштаб стихии, которая парализовала транспорт, энергетику и повседневную жизнь северян.

Погодные условия и их влияние на город

Снег в регионе идёт без перерыва с прошлой ночи. Местные жители рассказывают, что порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду, а видимость на дорогах фактически отсутствует. Улицы погружаются в плотную стену снега, из-за чего движение замедляется, а в ряде мест полностью останавливается.

Последствия непогоды ощущаются во всех районах: обрываются линии электропередачи, падают деревья и временные конструкции, включающие установленные ранее новогодние ёлки. В отдельных кварталах Ленинского района пропало электричество, что усилило нагрузку на городские службы, переведённые в режим повышенной готовности.

Транспортные ограничения и работа служб

Сильный снегопад уже привёл к закрытию нескольких федеральных трасс. Автомобилистам приходится часами стоять в пробках, поскольку дорожная техника не успевает расчищать снежные заносы. Маршрутная сеть периодически блокируется, а перемещение между населёнными пунктами осложняется до критического уровня.

Сложности возникли и в авиации: задержано около 20 рейсов. Порывы ветра и нулевая видимость делают взлёты и посадки небезопасными, поэтому аэропорт вынужден корректировать расписание. На электросетях продолжают фиксировать новые обрывы, и энергетики распределяют силы, чтобы восстановить подачу электричества в максимально короткие сроки.

Прогнозы синоптиков и действия города

Метеорологи предупреждают, что стихия не отступит быстро. По их оценке, неблагоприятная погода сохранится как минимум до начала следующей недели. Это означает новые риски для инфраструктуры: аварии на сетях, транспортные заторы и необходимость дополнительных ресурсов для расчистки улиц.

Городские службы работают круглосуточно, пытаясь удержать ситуацию под контролем. В приоритете — восстановление электроснабжения, обеспечение работы общественного транспорта и расчистка основных магистралей. Несмотря на сложные условия, специалисты продолжают выезжать на вызовы, чтобы минимизировать последствия снежного коллапса и обеспечить безопасность жителей.