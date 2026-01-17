После сильного ожога счёт идёт не на дни — тело начинает терять жизненно важное сразу

Тяжёлый ожог — это не просто травма кожи, а удар по системе жизнеобеспечения всего организма. В первые часы счёт идёт на минуты: тело стремительно теряет жидкость, а дыхание может быть нарушено дымом и токсичными продуктами горения. Даже при успешном спасении впереди у пациента часто недели и месяцы сложного лечения. Об этом пишет анестезиолог-реаниматолог Роберто Фумагалли.

Почему тяжёлые ожоги опасны для жизни

Кожу часто воспринимают как "оболочку", но на деле это полноценный орган с критическими задачами. Она защищает от бактерий и химических воздействий, а также удерживает воду и помогает сохранять тепло. При глубоких ожогах эти функции рушатся: ткани необратимо повреждаются, а поверхность раны становится уязвимой для инфекции.

Отдельная опасность — ситуации пожаров. В таких случаях вред причиняет не только высокая температура, но и вдыхание токсичных газов и частиц. Они могут ухудшать использование кислорода клетками и раздражать дыхательные пути, что приводит к дыхательной недостаточности и необходимости искусственной вентиляции и постоянного мониторинга.

Первые часы: борьба за объём крови и органы

Одна из самых тяжёлых ранних проблем — резкое "уходящее" из сосудов в обожжённые ткани количество жидкости. При обширных поражениях потери могут быть огромными: организм быстро теряет циркулирующий объём, и тогда под угрозой оказываются почки, печень, сердце и мозг. Поэтому в реанимации проводят непрерывную и очень точную внутривенную терапию — восполняют не только воду, но и вещества, которые обычно удерживаются в крови.

Здесь важен баланс: если жидкости недостаточно, развиваются органные нарушения, если слишком много — усиливаются отёки и осложнения. Именно поэтому лечение требует регулярных переоценок состояния, почасового контроля и опыта специалистов интенсивной терапии.

Закрыть раны и снизить риск инфекций

Следующий ключевой этап — раннее удаление нежизнеспособной кожи и закрытие ожоговых поверхностей материалами, которые временно заменяют барьер, уменьшают риск заражения и, когда возможно, помогают коже восстановиться. Это не "одна операция и конец": пациентам часто требуется серия вмешательств, распределённых во времени, потому что одномоментное окончательное решение может быть слишком рискованным.

Здесь особенно заметна командная работа. Пластический хирург планирует тактику закрытия и сроки процедур, а анестезиолог-реаниматолог обеспечивает безопасность длительных операций и стабильность пациента. Не менее важна роль медсестёр: они непрерывно наблюдают за болью и жизненно важными показателями, следят за введением растворов и лекарств, помогают с вентиляцией, анализами и сложными методами поддержки при ухудшении работы органов, а также регулярно выполняют перевязки и меняют положение пациента.

Долгая фаза восстановления

После первых критических дней начинается период, который может тянуться неделями или месяцами. Он включает повторные операции, болезненные перевязки с обязательной анестезиологической поддержкой, борьбу с инфекциями (в том числе устойчивыми), а также усиленное питание, необходимое для заживления и реконструкции тканей. И параллельно идёт тяжёлое эмоциональное испытание для пациента, семьи и медиков: ожоги меняют внешний вид, привычную жизнь и требуют терпения на каждом этапе лечения.