В зоне ответственности группировки войск "Север" было зафиксировано поражение 42-й, 57-й мехбригад, а также 113-й, 125-й и 127-й бригад территориальной обороны.
По информации, поступившей от Министерства обороны Российской Федерации, противник понес значительные потери как в личном составе, так и в технике в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области.
В соответствии с информацией от ведомства, в результате проведения операций подразделений группировки войск "Север" были нанесены удары по живой силе и военной технике ВСУ.
По данным министерства, общие потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре тактические боевые машины, три автомобиля, две артиллерийские системы калибра 155 мм FH-70 изготовления Великобритании и три гаубицы калибра 122 мм Д-30.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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