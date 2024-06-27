В зоне ответственности группировки войск "Север" было зафиксировано поражение 42-й, 57-й мехбригад, а также 113-й, 125-й и 127-й бригад территориальной обороны.



По информации, поступившей от Министерства обороны Российской Федерации, противник понес значительные потери как в личном составе, так и в технике в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области.



В соответствии с информацией от ведомства, в результате проведения операций подразделений группировки войск "Север" были нанесены удары по живой силе и военной технике ВСУ.



По данным министерства, общие потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре тактические боевые машины, три автомобиля, две артиллерийские системы калибра 155 мм FH-70 изготовления Великобритании и три гаубицы калибра 122 мм Д-30.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)