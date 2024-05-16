Группировка войск "Север" ВС РФ успешно продвигается вглубь обороны противника и наносит поражения подразделениям нацформирований "Кракен" и "Иностранный легион" ВСУ.
Согласно информации, полученной от Министерства обороны Российской Федерации, у противника за прошедшие сутки были значительные потери — до 205 военнослужащих.
По сообщению официальных источников, подразделения группировки войск "Север" успешно продвинулись вглубь обороны противника и нанесли удар по подразделениям националистических формирований "Кракен" и "Иностранного легиона", а также уничтожили живую силу и технику 125-й бригады территориальной обороны и 15-го пограничного отряда в населенных пунктах Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области.
Кроме того, были отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, украинские вооруженные силы понесли значительные потери — до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-30 калибра 122 мм и также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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