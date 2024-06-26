Владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе, Александр, укрыл в своем заведении 50 человек во время атаки Вооруженных сил Украины ракетой ATACMS с кассетной боевой частью.
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Александр сообщил, что, как только начались разрывы снарядов, он крикнул своему мангальщику открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Затем он пошел оказывать помощь раненым, так как по первому образованию он является военным врачом.
В кафе собрались около 50 человек, и чтобы успокоить детей, сын владельца раздавал им мороженое. Женщины и дети укрылись во внутреннем помещении кафе, а мужчины — под уличной барной стойкой.
После ракетного обстрела к кафе Александра подносили раненых на лежаках. Вскоре на пляж прибыли экстренные службы и начали эвакуацию граждан.
Фото:commons.wikimedia.org/ Andrew Butko(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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