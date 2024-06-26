Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 87,8064
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 94,1131
Владелец кафе в Севастополе спас 50 человек при атаке ВСУ
  1. Главная
  2. Страна
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:39

Владелец кафе в Севастополе спас 50 человек при атаке ВСУ

Владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе, Александр, укрыл в своем заведении 50 человек во время атаки Вооруженных сил Украины ракетой ATACMS с кассетной боевой частью.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Александр сообщил, что, как только начались разрывы снарядов, он крикнул своему мангальщику открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Затем он пошел оказывать помощь раненым, так как по первому образованию он является военным врачом.

В кафе собрались около 50 человек, и чтобы успокоить детей, сын владельца раздавал им мороженое. Женщины и дети укрылись во внутреннем помещении кафе, а мужчины — под уличной барной стойкой.

После ракетного обстрела к кафе Александра подносили раненых на лежаках. Вскоре на пляж прибыли экстренные службы и начали эвакуацию граждан.

Фото:commons.wikimedia.org/ Andrew Butko(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

КНДР назвала США главным спонсором терроризма после удара по пляжу в Крыму

КНДР назвала США главным спонсором терроризма после удара по пляжу в Крыму

Министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что США являются главным спонсором терроризма, комментируя удары Киева по Крыму американскими ракетами ATACMS.

Читать полностью
Барделла заявил о готовности поддерживать Украину, если это не ухудшит отношения с РФ

Барделла заявил о готовности поддерживать Украину, если это не ухудшит отношения с РФ

Лидер партии Марин Ле Пен, Жордан Барделла, выразил готовность поддерживать Киев, если это не ухудшит отношения с Россией.

Читать полностью

Общество

"СЭ": Появилось комбо карт в Hamster Kombat на 26-27 июня

В популярной криптоигре Hamster Kombat в мессенджере Telegram появился новый комбо-набор карт на 26 и 27 июня.

Читать полностью
Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России

Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России

Цены на автомобили в истории только росли, поэтому снижения цен на автомобили ждать не стоит. Но и резкого роста не будет из-за растущей на рынке конкуренции, - Поделился мнением автоэксперт и журналист Егор Васильев в интервью порталу Newsinfo.

Читать полностью

Новости