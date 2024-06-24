Решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от ракетной атаки ВСУ на пляж Укуевка, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

"Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. Я обсудил это с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой", — написал он.

Губернатор подчеркнул, что в столице обеспечат поддержку и размещение в гостинице для родителей, которые поедут с детьми.

Ранее ирландский журналист Боуз предложил США представить собственную реакцию на возможный обстрел Россией пляжа с американцами.

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