Решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от ракетной атаки ВСУ на пляж Укуевка, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
"Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. Я обсудил это с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой", — написал он.
Губернатор подчеркнул, что в столице обеспечат поддержку и размещение в гостинице для родителей, которые поедут с детьми.
Ранее ирландский журналист Боуз предложил США представить собственную реакцию на возможный обстрел Россией пляжа с американцами.
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