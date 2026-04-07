Огурцы и помидоры
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:23

Огурцы падают, помидоры горят: севастопольские цены на овощи устроили хаос

В Севастополе зафиксировали неоднородную динамику цен на плодоовощную продукцию по итогам последней недели. По данным регионального правительства, стоимость огурцов и свежих яблок продемонстрировала снижение, в то время как помидоры, репчатый лук и свекла, напротив, прибавили в цене. Специалисты Депсельхоза проводят систематический мониторинг розничного сектора, чтобы контролировать соблюдение торговых наценок и наличие социально значимых продовольственных товаров на полках магазинов.

Причины ценовых колебаний

Колебания стоимости товаров первой необходимости эксперты связывают с объективными аграрными и логистическими процессами. Для тепличных культур изменения цен обусловлены нестабильностью объемов текущего урожая, который поступает в торговые сети.

Что касается овощей борщевого набора и фруктов, то здесь влияние оказывает фактор сезонности. Окончание периода хранения урожая в надлежащем товарном виде напрямую сокращает объем предложений на рынке, что неизбежно отражается на ценниках в магазинах города.

Регуляция рынка и проверки

Контроль за ценообразованием остается приоритетным направлением работы городского Депсельхоза. Сотрудники ведомства осуществляют регулярные рейды по объектам торговли, проверяя не только ценники, но и состояние реализуемой продукции.

Статистика инспекционной деятельности за последние два года показывает стабильно высокую интенсивность проверок. Так, в течение 2025 года контролеры совершили около 50 выездов, а с началом текущего года успели провести уже 14 подобных мероприятий.

Правила торговли и наценки

Основой взаимодействия между властью и бизнесом в части сдерживания цен выступает специальный меморандум. Этот документ фиксирует перечень товаров, на которые распространяются жесткие ограничения по аппетитам посредников и ритейлеров.

Согласно утвержденному регламенту, торговая наценка на социально значимые продукты не должна превышать 15% от стоимости, установленной производителем. В отдельных случаях этот показатель может быть нулевым, что позволяет держать конечную цену на доступном уровне для горожан.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

