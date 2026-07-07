Свободная продажа топлива возвращается: какие АЗС в Севастополе ждут автопутешественников

Ситуация на заправках Севастополя наконец-то начинает выправляться. В начале июля девять крупных АЗС города отказались от жесткой системы распределения горючего по талонам и QR-кодам, перейдя на открытую продажу. Еще неделю назад местные жители и отдыхающие штурмовали станции, пытаясь раздобыть заветные литры, а сегодня бензин АИ-95 Ultra и дизельное топливо стали доступнее. Город пережил острый дефицит конца июня, когда частникам практически перекрыли доступ к пистолетам на АЗС, оставив ресурсы только для спецслужб и предприятий. Сейчас напряжение спадает, хотя до полной свободы действий на колонках еще далеко: канистры по-прежнему под запретом, а бак до краев залить не получится.

"Для автотуристов в Крыму топливный вопрос всегда стоит на первом месте, особенно в пик сезона. Возобновление свободной продажи бензина в Севастополе критически важно для тех, кто планирует сложные маршруты по побережью и опасается застрять на пустой трассе. Сейчас ситуация стабилизировалась, и это позволяет гостям города не тратить драгоценное время отпуска на поиски работающей колонки. Однако я рекомендую всегда иметь запас хода и не доводить датчик до критической отметки". Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Как город возвращается к привычному ритму

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил, что девять заправочных станций полностью отказались от талонной системы. Это решение стало возможным благодаря налаживанию логистики и подвозу новых партий горючего. На каждой из этих точек сформирован неприкосновенный запас, который позволяет обслуживать от 100 до 150 машин в штатном режиме без риска мгновенного опустошения резервуаров.

Такой подход помогает избежать паники и длинных очередей, которые наблюдались в конце июня. Власти внимательно следят за тем, чтобы распределение ресурсов шло равномерно. Чтобы путешествие не омрачилось бытовыми трудностями, стоит заранее изучить правила провоза ручной клади и вещей, если вы добираетесь до полуострова не на своем авто.

Острота проблемы постепенно уходит, и рынок горючего в регионе переходит из режима "чрезвычайной ситуации" в фазу планомерной работы. Стабильность поставок дизеля и высокооктанового бензина должна успокоить как местных жителей, так и многочисленных туристов, выбравших Крым для летнего отдыха в этом году.

География поставок: где искать топливо

Основные объемы горючего распределили по ключевым транспортным узлам города. Например, в Верхнесадовом на станции под номером 61 бензина хватит на 140 автомобилей, а солярки — на 150. Это важная точка для тех, кто только въезжает в город или отправляется в сторону Симферополя. Также свободная заправка открыта на Камышовом шоссе, улицах Хрусталева, Горпищенко и на Столетовском проспекте.

Для владельцев дизельных машин выбор чуть шире: на улицах Руднева (АЗС №87) и проспекте Победы (АЗС №89) в свободном доступе находится только тяжелое топливо. Остальные марки бензина там пока могут отпускать по спецрежимам или для нужд города. В условиях таких ограничений важно следить за логистикой, точно так же, как авиакомпании следят за потерянным багажом, пытаясь избежать лишних издержек.

Власти подчеркивают, что список станций со свободным доступом может расширяться. Мониторинг остатков ведется в режиме реального времени. Если спрос на конкретной локации резко возрастет, туда обещают оперативно перебрасывать дополнительные автоцистерны, чтобы не допустить возврата к ограничениям.

Лимиты и запрет на канистры: что изменилось

Несмотря на послабления, "аттракцион невиданной щедрости" имеет четкие границы. Главное правило — не более 20 литров в одни руки. Этого объема вполне достаточно, чтобы добраться до следующей точки маршрута или перекрыть суточные потребности городского жителя. Правительство Севастополя сознательно сохраняет этот порог, чтобы исключить спекуляцию и перепродажу топлива "с обочины".

Второе жесткое требование — полный запрет на заправку в канистры и любые другие емкости. Наполнять можно только штатные баки транспортных средств. За соблюдением правила строго следят операторы АЗС и патрули. Тем, кто привык возить с собой запас, придется адаптироваться к новым условиям игры. Планирование бюджета поездки сейчас напоминает расчеты тех, кто изучает новые визовые тарифы перед отпуском.

Контроль за равномерностью распределения ресурсов остается приоритетом. Власти опасаются, что бесконтрольный отпуск горючего приведет к новому витку дефицита. Пока ситуация находится в хрупком равновесии, и дисциплина водителей играет здесь не последнюю роль. Нарушителей, пытающихся обойти запрет на канистры, обещают обслуживать в последнюю очередь.

Влияние топливного кризиса на отдых

Топливные неурядицы напрямую бьют по туристической привлекательности региона. Главред "Турпрома" Александр Гордиец констатировал: "Дефицит топлива в Крыму и Севастополе — критичная проблема для автотуристов. Без бензина срываются маршруты, растёт риск не уехать в срок, а экскурсионные и трансферные сервисы вынуждены сокращать работу". По его мнению, возвращение свободной продажи — это настоящий "глоток воздуха" для отрасли.

Предсказуемость поездок снижает градус напряжения среди отдыхающих. Когда человек понимает, что он может спокойно заправиться и доехать до отеля, он охотнее тратит деньги на локальные развлечения и честные местные сувениры, не опасаясь подделок или лишних трат на эвакуатор. Стабильность на АЗС — это имидж всего курортного сезона.

Для Севастополя, который является важным узлом для путешественников, нормализация ситуации на заправках — вопрос не только экономики, но и безопасности. Уменьшение очередей на дорогах и спокойствие водителей способствуют снижению аварийности. Теперь главная задача города — удержать этот тренд и обеспечить бесперебойные поставки до самого конца бархатного сезона.

"Отмена талонов — это показатель того, что логистические цепочки выстроились заново. Сейчас в Севастополе важно не просто наличие топлива, но и его качество, так как в периоды турбулентности на рынке всегда есть риск появления суррогата. Туристам стоит выбирать сетевые станции, где контроль жестче. Свободная продажа позволит восстановить работу частных гидов и малого бизнеса, завязанного на перевозках, что оживит местную инфраструктуру отдыха". Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

FAQ

Ответы на ваши вопросы Почему ввели лимит в 20 литров?

Ограничение нужно, чтобы бензина хватило всем желающим и никто не мог скупить огромные объемы для перепродажи.

Можно ли заправлять бензин в канистру на этих 9 станциях?

Нет, заправлять топливо разрешено только непосредственно в топливный бак автомобиля, канистры по-прежнему запрещены.

Где в Севастополе можно заправить только дизель?

Исключительно дизельное топливо в свободном доступе представлено на АЗС на улице Руднева и на проспекте Победы.

Планируется ли отмена ограничений в ближайшее время?

Власти Севастополя будут принимать решение исходя из динамики пополнения запасов и текущего уровня спроса на горючее.

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